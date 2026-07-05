Vídeo: seleção de Cabo Verde é recepcionada com festa em retorno ao país

Após a histórica participação na Copa do Mundo de 2026, a delegação foi recebida por torcedores que lotaram ruas e avenidas

Torcida cabo-verdiana em festa com retorno da seleção ao país (Reprodução/FCFC)

A chegada da seleção de Cabo Verde ao país neste domingo (5) foi de celebração nacional. Após a inédita participação na Copa do Mundo de 2026, a delegação foi recebida por torcedores que lotaram ruas e avenidas com bandeiras, camisas e cânticos para homenagear os jogadores responsáveis pela campanha histórica no Mundial.

O retorno aconteceu dois dias após a eliminação diante da Argentina, em uma das partidas mais emocionantes das oitavas de final do Mundial. Mesmo derrotada por 3 a 2, Cabo Verde deixou a competição de cabeça erguida.

A festa ganhou ainda mais significado por coincidir com as comemorações dos 51 anos da independência do país, ocorrida em 5 de julho de 1975.

Disputando sua primeira Copa do Mundo, Cabo Verde surpreendeu ao passar pela fase de grupos. A seleção terminou a etapa inicial invicta, empatando com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita.

Veja a chegada dos jogadores ao país: