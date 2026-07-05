Oitavas da Copa 2026: mexicanos fazem festa e foguetório em frente ao hotel da Inglaterra

Torcedores mexicanos soltaram fogos, tocaram instrumentos e buzinaram durante a madrugada na tentativa de atrapalhar a preparação inglesa para duelo decisivo

Torcida mexicana em festa na Cidade do México (Reprodução)

Na madrugada deste domingo (5), torcedores mexicanos se reuniram em frente ao hotel onde a delegação da Inglaterra está hospedada, na Cidade do México, e fizeram uma grande festa na tentativa de atrapalhar o descanso dos adversários antes do confronto pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026.

Com instrumentos musicais, buzinas e fogos de artifício, a ação repetiu uma estratégia já utilizada pela torcida mexicana na fase anterior da competição. Antes do confronto contra o Equador, nos 16 avos, também realizado na Cidade do México, torcedores organizaram um buzinaço em frente ao hotel da seleção equatoriana. Na ocasião, o México venceu por 2 a 0 e garantiu classificação para as oitavas de final.

A seleção inglesa tentou evitar esse tipo de situação mantendo em sigilo o local de hospedagem durante a preparação para o mata-mata. No entanto, a informação acabou vazando, o que levou a delegação a reforçar o esquema de segurança no entorno do hotel. Mesmo com a presença de seguranças e monitoramento, a movimentação dos torcedores mexicanos se estendeu durante parte da madrugada.

México e Inglaterra se enfrentam neste domingo, às 21h (de Brasília), no Estádio Azteca. O vencedor garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo e terá pela frente quem avançar do duelo entre Brasil e Noruega.