"Também sabemos jogar o futebol sujo", comemora Mbappé, após vitória sobre o Paraguai

França sofreu para vencer o Paraguai por 1 a 0, pelas oitavas de final

Kylian Mbappe, atacante da França na Copa do Mundo 2026 (FRANCK FIFE / AFP)

Para o astro francês Kylian Mbappé o fato de a seleção francesa ter mostrado neste sábado (4), na Filadélfia, que também sabe "jogar o futebol sujo", após a vitória nas oitavas de final por 1 a 0 sobre o Paraguai, equipe que adotou um estilo de jogo duro, defensivo e com a tradicional 'catimba' sul-americana.

"Sabíamos que tipo de jogo seria. Mostramos que não somos uma equipe que só sabe jogar um futebol ofensivo. Se tivermos que 'colocar a mão na merda', desculpem a expressão, nós colocaremos", disse o capitão dos 'Bleus' à emissora M6, após marcar o único gol da partida em uma cobrança de pênalti (70').

"Eles achavam que chegaríamos de smoking, fazendo belas jogadas e tabelas, mas nós também sabemos jogar o futebol sujo. Fizemos isso hoje, vencemos e, mesmo nesse aspecto, fomos melhores do que eles", acrescentou o atacante do Real Madrid, que agora está a apenas um gol (19) de Lionel Messi na lista de maiores artilheiros da história da Copa do Mundo.

"Cada um joga de acordo com suas próprias características. Não existe jeito certo ou errado de jogar. A única coisa que importa é vencer. Eles tentaram nos vencer dessa maneira, mas nós os vencemos da mesma forma", afirmou.