França vence Paraguai com pênalti de Mbappé e encara Marrocos nas quartas da Copa 2026

Após eliminar a Alemanha, os paraguaios voltaram a endurecer o jogo, mas caíram diante dos franceses

Kylian Mbappé, atacante da França na Copa do Mundo 2026 (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A França está nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (4), a bicampeã mundial encontrou dificuldades diante de um aguerrido Paraguai, mas venceu por 1 a 0 no Lincoln Field Stadium, na Filadélfia, e garantiu vaga entre as oito melhores seleções do torneio.

O único gol da partida foi marcado por Kylian Mbappé, aos 24 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti. Com o resultado, os franceses avançam para enfrentar Marrocos nas quartas de final, em duelo marcado para a próxima quarta-feira (9), em Boston, nos Estados Unidos.

O Paraguai, que havia protagonizado uma das maiores surpresas da competição ao eliminar a Alemanha nos pênaltis na fase anterior, voltou a mostrar organização defensiva. Desta vez, porém, a equipe sul-americana não conseguiu repetir a façanha diante dos atuais vice-campeões mundiais.

O gol marcado diante do Paraguai colocou Mbappé no topo da artilharia da Copa do Mundo de 2026 ao lado de Lionel Messi. Ambos somam sete gols na competição. A disputa entre os dois, porém, vai além da artilharia desta edição. Com o gol deste sábado, Mbappé chegou a 19 gols em Copas do Mundo e diminuiu ainda mais a distância para Messi, que lidera o ranking histórico com 20.

O JOGO

Assim como fez diante da Alemanha, o Paraguai apostou em uma estratégia de marcação forte e linhas compactas para dificultar a vida do adversário. A seleção comandada por Gustavo Alfaro conseguiu equilibrar as ações durante boa parte da partida e limitou as oportunidades francesas.

A França teve maior posse de bola e controlou territorialmente o confronto, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol. O sistema defensivo paraguaio manteve o jogo aberto durante quase todo o tempo regulamentar.

Além da disputa intensa dentro das quatro linhas, o confronto foi marcado por momentos de tensão. Houve discussões e provocações entre jogadores ainda no primeiro tempo, situação que voltou a se repetir na etapa final e até mesmo após o apito derradeiro.

Quando o duelo caminhava para um cenário cada vez mais complicado para os franceses, apareceu a principal estrela da equipe.

Aos 24 minutos da etapa complementar, a arbitragem assinalou pênalti para a França. Mbappé assumiu a responsabilidade, deslocou o goleiro e marcou o gol que definiu a classificação europeia. Foi mais uma atuação decisiva do atacante, que segue sendo o principal nome francês na competição.