Marrocos resolve no segundo tempo, vence o Canadá e avança às quartas da Copa 2026

Com dois gols de Ounahi, seleção marroquina é a primeira a carimbar vaga nas quartas de final do Mundial

Seleção de Marrocos na Copa do Mundo 2026 (Roberto Schmidt/AFP)

O sonho do Canadá na Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim neste sábado (4). Em Houston, nos Estados Unidos, o Marrocos destravou o confronto no segundo tempo, venceu por 3 a 0 e garantiu classificação para as quartas de final do Mundial. Ounahi, duas vezes, e Rahimi foram às redes para carimbar a vaga marroquina na próxima eliminatória.

Após uma primeira etapa equilibrada, os marroquinos encontraram os espaços que precisavam depois do intervalo e construíram a vitória para seguir vivos na luta por uma vaga entre os quatro melhores da competição. O resultado coloca a seleção africana entre as oito melhores equipes da Copa e mantém viva a expectativa de repetir, ou até superar, a histórica campanha de 2022, quando alcançou as semifinais do torneio no Catar.

O Canadá, por sua vez, se despede da competição com a melhor participação de sua história em Mundiais. Coanfitriã da Copa ao lado de Estados Unidos e México, a seleção alcançou pela primeira vez uma fase eliminatória, mas não conseguiu resistir à superioridade marroquina no mata-mata.

A próxima partida da seleção marroquina está marcada para quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), no Estádio de Boston, nos Estados Unidos. O adversário sairá do duelo entre França x Paraguai, que também acontece neste sábado (4).

Para as quartas de final, Marrocos agora conta com uma preocupação: o meia-atacante Ismael Sabari, principal arma ofensia da seleção nessa Copa do Mundo, saiu de campo lesionado.