"Teria sido sido uma loucura perder" nos 16-avos para Cabo Verde, diz Scaloni

Nas oitavas de final, a Argentina vai enfrentar o Egito, que mais cedo eliminou a Austrália nos pênaltis

Scaloni, técnico da Argentina (Divulgação/ AFA)

Perder para Cabo Verde na fase de 16-avos de final "teria sido uma loucura", disse Lionel Scaloni, técnico dos atuais campeões mundiais, que viu sua equipe sofrer para derrotar o time africano por 3 a 2 na prorrogação, nesta sexta-feira (3), avançando para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Lionel Messi (29') abriu o placar para a 'Albiceleste', mas o meio-campista Deroy Duarte (59') empatou, levando a partida para a prorrogação. Lisandro Martínez (92') colocou os argentinos novamente à frente, Sidny Lopes Cabral (103') igualou o placar mais uma vez, e um gol contra de Diney Borges (111') garantiu a vitória da equipe sul-americana.

Foi uma "partida muito difícil; é preciso sempre tirar os pontos positivos. Este time nunca desiste", disse Scaloni à transmissão televisiva.

"Temos de parabenizar o adversário. Quando dizem que não existem adversários fáceis, eles provaram hoje que são uma grande equipe", destacou.

"Fico com a contribuição de todos. Terminamos muito cansados... eles deram tudo de si".

Ao ser questionado sobre a dificuldade da partida e o risco de derrota e eliminação no dia em que completava seu 100º jogo no comando da Argentina, o técnico resumiu: "Teria sido uma loucura perder, mas isso é futebol".

Nas oitavas de final, a Argentina vai enfrentar o Egito, que mais cedo eliminou a Austrália nos pênaltis.