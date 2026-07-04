"Fizeram uma partidaça", comemora técnico da Colômbia após classificação para oitavas da Copa 2026

Os colombianos venceram a Gana por 1 a 0, em Kansas City, com gol de Jhon Arias

Seleção da Colômbia na Copa do Mundo (JUAN MABROMATA / AFP)

O técnico da Colômbia, o argentino Néstor Lorenzo, classificou a vitória de sua equipe por 1 a 0 sobre Gana na sexta-feira (3), que garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, como uma "partidaça".

No entanto, Lorenzo reconheceu que o time pecou na precisão na hora de finalizar.

"A verdade é que os rapazes fizeram uma partidaça", disse o treinador à emissora oficial do jogo, realizado em Kansas City, nos Estados Unidos.

"Em certo momento, recuamos um pouco" e "eles complicaram um pouco as coisas para nós", analisou.

"Tivemos seis ou sete chances de definir o jogo, mas não conseguimos".

Jhon Arias marcou o único gol da partida aos 14 minutos.

A Colômbia criou oportunidades para ampliar a vantagem, com destaque para uma chance clara de Luis Díaz, mas faltou capricho na finalização.

"Ele vive de gols. É normal [errar], mas logo a porteira vai abrir para ele e ele vai começar a marcar todos... Tomara que sim!", disse Lorenzo sobre Díaz.

A Colômbia vai enfrentar a Suíça na próxima terça-feira em Vancouver, no Canadá.

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