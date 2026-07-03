Dos 12 cartões vermelhos registrados no torneio, quatro foram distribuídos por juízes do Brasil

Arbitragem brasileira lidera o ranking expulsões na Copa do Mundo 2026 (CHARLOTTE WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Os árbitros brasileiros têm se destacado na Copa do Mundo de 2026, especialmente pelo número de expulsões aplicadas até o momento. Dos 12 cartões vermelhos registrados no torneio, quatro foram distribuídos por juízes do Brasil, o equivalente a um terço do total.

Na partida de abertura entre México e África do Sul, o árbitro Wilton Pereira Sampaio protagonizou uma atuação marcada por decisões disciplinares. Ao todo, ele expulsou três jogadores. O primeiro foi o volante sul-africano Sphephelo Sithole, por impedir uma clara oportunidade de gol de Brian Gutiérrez na entrada da área de forma faltosa.

Posteriormente, após revisão do VAR em um lance envolvendo Themba Zwane e Roberto Alvarado, Wilton decidiu expulsar o meio-campista da África do Sul por agressão, ao atingir o rosto do adversário. Já nos acréscimos, o árbitro mostrou cartão vermelho para o zagueiro mexicano César Montes, ao interpretar que o defensor impediu uma chance clara de gol.

Outro brasileiro em destaque é Raphael Claus, que aplicou cartão vermelho durante a partida entre Estados Unidos e Bósnia. O expulso foi o atacante norte-americano Folarin Balogun, após uma entrada dura sobre Tarik Muharemovi, zagueiro da seleção da Bósnia.

Com isso, o Brasil lidera o ranking de expulsões na competição. Na sequência aparece o Chile, com dois cartões vermelhos.

O terceiro representante brasileiro na arbitragem do Mundial é Ramon Abatti Abel. O catarinense ainda não aplicou cartões vermelhos na competição, embora tenha distribuído advertências com cartão amarelo na partida entre Bélgica e Egito.

Ranking dos países de árbitros que mais realizaram expulsões na Copa do Mundo 2026:

4 expulsões - Brasil

2 expulsões - Chile

1 expulsão - Argentina

1 expulsão - El Salvador

1 expulsão - Eslovênia

1 expulsão - Estados Unidos

1 expulsão - Inglaterra

1 expulsão - Portugal

Brasileiros na Copa

Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio voltam a atuar em uma Copa do Mundo após participação na edição do Catar, em 2022. Já Ramon Abatti Abel disputa seu primeiro Mundial de seleções, embora tenha integrado a arbitragem da Copa do Mundo de Clubes no ano anterior.

Além dos árbitros principais, o Brasil conta com cinco assistentes na competição: Bruno Boschilia (PR), Bruno Pires (GO), Danilo Manis (SP), Rodrigo Figueiredo (RJ) e Rafael Alves (RS).