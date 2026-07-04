Haaland, o goleador norueguês que tenta assombrar o Brasil na Copa 2026

Dono de uma média de gols histórica, o atacante comanda a Noruega contra a Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo

Erling Haaland, atacante da Noruega (JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Tentando quebrar o tabu de eliminações consecutivas para seleções europeias na Copa do Mundo, o Brasil terá que lidar também com um dos melhores jogadores do mundo no jogo contra a Noruega. O jogador em questão é Erling Haaland, o goleador norueguês com média de gols histórica e colecionador de recordes ainda em sua breve carreira.

A Seleção Brasileira encara os noruegueses neste domingo (5), às 17h, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Para além dos seus principais atributos, como a capacidade física e a qualidade em finalizar jogadas de ataque, o maior temor em relação a Haaland é explicado por suas estatísticas assombrosas durante a carreira.

Com apenas 25 anos, o atacante já é, com sobras, o maior artilheiro da história da seleção da Noruega. O gigante de 1,95 m tem 60 gols marcados em 53 jogos pela seleção nórdica. Antes de Haaland, quem liderava a artilharia era Jorgen Juve, com 33 gols.

Em sua primeira participação na principal competição do planeta, Haaland não sentiu a pressão e seguiu entregando os seus grandes números.. Em apenas três jogos disputados na Copa, sendo poupado no jogo contra a França, o camisa 9 conta com cinco gols marcados, incluindo um no mata-mata.

Nesta temporada pelo Manchester City, da Inglaterra, o atacante também entregou as suas estatísticas habituais. Em 52 jogos disputados pelos Cityzens, foram 38 gols marcados e nove assistências distribuídas, sendo isoladamente o artilheiro da Premier League, mais uma vez.

Média superior à de outros craques geracionais

Os números do norueguês se destacam ainda mais quando comparados aos de outros craques geracionais do futebol mundial na mesma idade. Com 25 anos, Haaland tem médias superiores à dupla de jogadores históricos Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

O argentino contava com 279 gols marcados na mesma idade, possuindo uma média de 0,65 gol por jogo. O português, por sua vez, tinha 150 gols marcados, com média de 0,36.

Haaland atropelou essas estatísticas aos 25 anos e já conta com 359 gols, construindo uma média histórica de aproximadamente 0,80 gol por jogo.

Recordes desde a base

O sucesso do “Cometa” Haaland não veio repentinamente. O jogador já mostrou nas categorias de base o seu dom sem precedentes para fazer gol. Em uma partida durante a Copa do Mundo Sub-20, o atacante chamou a atenção do planeta ao marcar nove gols na mesma partida, em uma goleada da Noruega por 12 a 0 sobre Honduras.

Recordes nas principais competições de clubes

Antes de estrear na Copa do Mundo, Haaland já havia deixado a sua marca nas principais competições de clubes do planeta. Na sua primeira temporada no badalado Campeonato Inglês, o goleador quebrou o recorde de mais gols em uma única edição da Premier League, com 36 gols marcados em 35 jogos.

Na Champions League, considerada a principal competição de clubes do planeta, o jogador foi o mais rápido da história a chegar à marca de 50 gols anotados, precisando de apenas 49 jogos.

Hoje, Haaland já conta com 57 gols marcados na Champions League, em apenas 58 jogos disputados. O jogador norueguês já é o 7º maior artilheiro da história da competição.



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