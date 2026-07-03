Nagelsmann pede demissão após queda na Copa e Alemanha se prepara para a ‘era Klopp’

Após eliminação da Copa, Nagelsmann pede demissão e Alemanha se prepara para a ‘era Klopp’

Julian Nagelsmann e Jurgen Klopp (Daniel Karmann and KERSTIN JOENSSON / AFP)

Quatro dias depois da eliminação na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo, a Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou, nesta sexta-feira (3), que está em "conversas" com Jürgen Klopp para substituir Julian Nagelsmann, que pediu demissão do cargo de treinador da 'Mannschaft'.

O presidente da DFB, Bernd Neuendorf, havia afirmado na terça-feira que faria uma análise após a eliminação nos pênaltis contra o Paraguai.

Dois dias depois, em uma reunião de três horas na sede da DFB, a diretoria ofereceu a Nagelsmann uma indenização de saída de 7 milhões de euros (R$ 41,6 milhões, na cotação atual) em troca de sua demissão, segundo a imprensa alemã. Nesta sexta-feira, o treinador de 38 anos aceitou a proposta.

A pressão no país para pôr fim ao seu comando era forte. O ex-técnico do RB Leipzig e do Bayern de Munique não usufruía da imunidade do campeão mundial de 2014 Joachim Löw, que sobreviveu ao fiasco de 2018, quando a Alemanha foi eliminada na fase de grupos.

Para o cargo vago, "a direção da DFB vai agora iniciar conversas com Jürgen Klopp. Ele já comunicou que estava disposto, em princípio, a assumir o cargo", explicou a federação em comunicado.

- Terceiro fiasco consecutivo -

Na América do Norte, a tetracampeão do mundo (1954, 1974, 1990, 2014) voltou a cair antes das oitavas de final pelo terceiro Mundial consecutivo após Rússia 2018 e Catar 2022.

Em busca de recuperar a antiga glória, a DFB priorizou Klopp. Aos 59 anos, o cargo de técnico da Alemanha representaria para ele o maior desafio de sua longa carreira à frente de equipes, repleta de títulos que lhe renderam uma imagem de vencedor, bem como conhecido por extrair o máximo rendimento de seus jogadores.

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Após passar pelo Mainz (2001-2008) e pelo Borussia Dortmund (2008-2015), onde conquistou o Campeonato Alemão em 2011 e 2012 e chegou à final da Liga dos Campeões em 2013, Klopp foi para a Inglaterra e passou quase uma década como treinador do Liverpool.

Em Anfield, conquistou a Liga dos Campeões em 2019 e, um ano depois, levantou o troféu do Campeonato Inglês, encerrando um jejum de 30 anos para os 'Reds'.

Klopp anunciou sua saída do Liverpool em janeiro de 2024 e deixou o cargo ao fim daquela temporada. Desde 1º de janeiro de 2025, trabalha para o grupo Red Bull como diretor global de futebol, prestando consultoria aos diferentes clubes do conglomerado austríaco.

Segundo o veículo alemão Sky, Klopp tem um acordo verbal para deixar suas funções na Red Bull caso receba uma proposta da DFB.

Atualmente, ele está nos Estados Unidos atuando como comentarista da Magenta TV, emissora responsável pela transmissão da Copa de 2026 na Alemanha.

Nesta função, foi criticado em seu país ao comentar sobre a escalação de Nagelsmann para a partida contra Curaçao, da qual discordou e afirmou que o treinador estaria no comando "por enquanto".

Caso aceite o cargo, sua primeira convocação deve acontecer em setembro, para os quatro jogos da Liga das Nações contra Países Baixos, Grécia em duas ocasiões e Sérvia.