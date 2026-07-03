Copa 2026: Fifa confirma acerto do VAR em gol anulado da Croácia contra Portugal
O gol de Gvardiol foi anulado pelo árbitro norueguês Espen Eskås após intervenção do VAR
Publicado: 03/07/2026 às 10:28
Árbitro anula gol da Croácia conta Portugal (AFP)
A Fifa endossou a decisão do árbitro de anular um gol de Josko Gvardiol nos minutos finais, que teria garantido o empate para a Croácia na partida dos 16-avos de final da Copa do Mundo contra Portugal, na qual a equipe croata foi derrotada por 2 a 1 nesta quinta-feira (2).
A bola, que o defensor do Manchester City mandou para o fundo da rede, havia passado por Pasalic.
"Dados da Tecnologia de Bola Conectada" — o sistema de chip da bola — "comprovaram que houve contato" por parte de Matanovic "na construção da jogada do gol", e "o árbitro corretamente assinalou o impedimento e anulou o gol", afirmou a Fifa em um comunicado.
Os sensores "são capazes de detectar qualquer contato, por menor que seja, exibindo-o aos telespectadores na transmissão televisiva como um 'cardiograma'", acrescentou a nota.
Segundo imagens da transmissão oficial da partida, um gráfico mostrou uma oscilação no momento em que a bola passou por Matanovic.
A decisão gerou duras críticas por parte da Croácia, que acabou eliminada do torneio.
"O futebol deve ser justo, e essas decisões também, mas a situação do VAR saiu do controle", disse o técnico da Croácia, Zlatko Dalic, em entrevista coletiva, embora tenha parabenizado Portugal e evitado se aprofundar no debate sobre o árbitro de vídeo.
"Dá para ver até que ponto as emoções foram literalmente eliminadas", observou Dalic.
"Não estou dizendo que o VAR não possa ser útil às vezes, mas ele mata a emoção. Mata tudo dentro de você, mata a experiência que você está vivendo", lamentou.
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A Croácia saiu na frente com um gol de Ivan Perisic (53'), mas Portugal virou o placar com gols de Cristiano Ronaldo, de pênalti (68'), e de Gonçalo Ramos (90'+4).
A anulação do gol de Gvardiol (90'+15) marcou o fim da partida e a classificação de Portugal para as oitavas de final, onde enfrentará a Espanha na segunda-feira, em Arlington, perto de Dallas.