Cristiano Ronaldo homenageia Diogo Jota após vitória de Portugal sobre a Croácia

Cristiano Ronaldo lidera reação de Portugal em noite de homenagem a Jota

Cristiano Ronaldo homenagem para Diogo Jota ( Getty Images via AFP)

Cristiano Ronaldo comemorou nesta quinta-feira (2) a vitória por 2 a 1 de virada sobre a Croácia, que garantiu à equipe comandada por Roberto Martínez uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, vestindo uma camisa de Portugal com o antigo número 21 do falecido Diogo Jota.

A sexta-feira, 3 de julho, marca o primeiro aniversário da morte de Jota em um acidente de trânsito na Espanha.

"É incrível como a vida funciona (...). Isso significa muito para nós, não apenas por termos vencido a partida, mas também pela maneira como o fizemos. Seria um jogo difícil, nós sabíamos disso", disse Ronaldo à imprensa após o jogo em Toronto, no Canadá.

A Croácia saiu na frente com um gol de Ivan Perisic (53'), mas Portugal virou o placar com gols de Cristiano Ronaldo, de pênalti (68'), e de Gonçalo Ramos (90'+4).

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Antes da virada, um gol de Ronaldo foi anulado por impedimento.

"Dominamos o jogo no primeiro tempo e, no segundo — após o gol deles —, entramos um pouco em pânico. Mas isso é futebol", analisou o atacante de 41 anos.

"Depois que meu gol foi anulado por impedimento, as pessoas começaram a acreditar, e as coisas melhoraram para nós após o pênalti. Criamos chances e acho que, no final, merecemos vencer a partida", acrescentou.