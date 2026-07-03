Copa do Mundo 2026: onde assistir e horários dos jogos desta sexta-feira (3)

Lionel Messi, atacante da Argentina (Paul ELLIS / AFP)

O clima de "vencer ou voltar para casa" toma conta da Copa do Mundo nesta sexta-feira (3), com a realização de mais três partidas eliminatórias pelos 16-avos de final. Argentina, Colômbia e Egito entram em campo tentando confirmar o bom desempenho da primeira fase, enquanto os azarões Cabo Verde, Gana e Austrália buscam contrariar os prognósticos para manter vivo o sonho do título mundial.

O primeiro jogo do dia acontece às 15h, no estádio do AT&T Stadium, em Arlington. Austrália e Egito medem forças após campanhas seguras na fase de grupos, ambos avançaram na segunda colocação de suas respectivas chaves (Grupo D e Grupo G). A promessa é de um duelo tático e equilibrado, onde quem errar menos garante um lugar entre os 16 melhores do planeta.

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Mais tarde, às 19h, os holofotes se voltam para o Hard Rock Stadium, em Miami. A Argentina chega para o confronto defendendo o aproveitamento de 100% no torneio e conta com a liderança de Lionel Messi para furar o bloqueio africano. Do outro lado, Cabo Verde joga sem a pressão do favoritismo e aposta no brilho e na experiência do goleiro Vozinha para segurar o ataque hermano.

Fechando a sexta-feira de Copa, Colômbia e Gana se enfrentam às 22h30 no Arrowhead Stadium, em Kansas City. Os colombianos chegam com a moral elevada após uma exibição de gala contra Portugal, que garantiu a liderança isolada do Grupo K. Já a seleção de Gana entra em campo calejada: os ganeses sobreviveram ao "grupo da morte" (Grupo L), avançando na terceira posição em uma chave que contava com as potências Inglaterra e Croácia.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir:

15h – Austrália x Egito – CazéTV, Globo e Sportv

19h – Argentina x Cabo Verde – CazéTV, Globo, YouTube, Sportv, N Sports e SBT

22h30 – Colômbia x Gana – CazéTV

