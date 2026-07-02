Lautaro ou Julián Álvarez? O dilema da Argentina para acompanhar Messi no ataque

Definir quem comandará o ataque é a principal dúvida do técnico para a partida de sexta-feira contra Cabo Verde, em Miami

Lionel Messi, atacante da seleção argentina na Copa do Mundo 2026 ( Paul ELLIS / AFP)

Com a Argentina entrando na fase decisiva da Copa do Mundo, o técnico Lionel Scaloni precisa resolver o dilema sobre quem fará dupla com Lionel Messi no ataque, uma posição disputada por Lautaro Martínez e Julián Álvarez.

Definir quem comandará o ataque é a principal dúvida do técnico para a partida de sexta-feira, pelos 16-avos de final, contra Cabo Verde, em Miami.

Lautaro, capitão da Inter de Milão, foi titular nas três vitórias da fase de grupos, à frente de Álvarez, que ainda não mostrou em solo norte-americano por que é o camisa 9 mais cobiçado do mercado de transferências.

O atacante do Atlético de Madrid encerrou a fase de grupos sem gols ou assistências nos 143 minutos em que esteve em campo contra a Argélia (3 a 0), Áustria (2 a 0) e Jordânia (3 a 1).

'La Araña' (A Aranha) observa de longe a disputa dos artilheiros do torneio pela Chuteira de Ouro, uma corrida liderada atualmente por Messi e pelo francês Kylian Mbappé, ambos com seis gols.

Há quatro anos, logo após se transferir do River Plate para o Manchester City, Álvarez terminou em terceiro na artilharia da Copa do Mundo do Catar, marcando quatro gols em cinco jogos como titular, incluindo dois na semifinal contra a Croácia.

Ele chegou ao torneio na América do Norte após ficar afastado por um mês devido a uma lesão no tornozelo e só apareceu entre os titulares contra a Jordânia, quando Scaloni escalou seus dois centroavantes juntos, deixando Messi no banco de reservas no início da partida.

Nenhum dos dois jogadores se destacou de forma especial, mas Lautaro se saiu melhor do teste, tendo encerrado seu jejum de gols em Copas do Mundo ao converter um pênalti, seu primeiro gol em nove partidas do torneio.

"Não temos dúvidas nem sobre Lautaro nem sobre Julián. O gol é sempre bem-vindo, mas eles fazem um trabalho incrível", disse Scaloni após a partida.

"Lautaro está fazendo um trabalho espetacular, independentemente de marcar ou não... Se eles marcam, é muito melhor para a equipe e para eles, mas estamos muito satisfeitos".



Oferta do Barcelona

'El Toro', o quarto maior artilheiro da história da 'Albiceleste', com 38 gols, compensou com muito trabalho as vantagens que Álvarez detinha graças à sua mobilidade e capacidade de tabelar com Messi.

Aos 26 anos, 'La Araña' tem gerado mais manchetes nos bastidores dos grandes clubes europeus do que nos gramados dos Estados Unidos.

Suas declarações bombásticas após a vitória sobre a Áustria, nas quais pediu para deixar o Atlético de Madrid, deram início oficial à novela do mercado de transferências na Espanha.

O clube 'colchonero' resiste a negociar a venda de seu astro, tendo rejeitado, há apenas um mês, uma oferta de 150 milhões de euros (R$ 886,5 milhões na cotação atual) de seu vizinho e rival, o Real Madrid.

Essa proposta havia sido uma promessa de campanha de Florentino Pérez, que depois voltou suas atenções para outros alvos.

O Barcelona é o clube apontado como o interessado em Álvarez e o presidente do clube, Joan Laporta, confirmou nesta quarta-feira que uma proposta foi enviada ao Atlético.

"O jogador quer vir", garantiu o presidente, que busca um substituto de confiança após a saída do polonês Robert Lewandowski.

Laporta ressaltou que o Barça mantém "boas relações" com o Atlético no nível institucional, apesar de relatos de que o clube de Madri estaria preparando uma queixa à Fifa contra a equipe catalã por conta dessa operação.

Em meio a esse cenário, Álvarez espera recuperar a confiança do técnico Scaloni, que também avaliará outras duas mudanças na escalação durante o último treino fechado desta quarta-feira, em Kansas City, antes de a equipe embarcar para Miami.

Nicolás Tagliafico e Facundo Medina disputam a vaga na lateral-esquerda, enquanto Cristian Romero pode retornar à zaga central caso se recupere totalmente de uma pancada no joelho direito que o deixou de fora da partida contra a Argélia.