Adversário do Brasil, técnico da Noruega tem história emocionante de superação após parada cardíaca

O treinador Stale Solbakken viu o seu coração parar por sete minutos em um episódio ocorrido em 2001

Stale Solbakken, técnico da Noruega (PAUL ELLIS / AFP)

A partida entre Brasil e Noruega deste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, traz uma história emocionante de superação do técnico norueguês Stale Solbakken.

O atual comandante da seleção europeia viu o coração parar por sete minutos em um episódio ocorrido em 2001. Na época, Solbakken era jogador do FC Copenhague, da Dinamarca.

Durante um treino de rotina da equipe, em março de 2001, o norueguês simplesmente apagou no meio do gramado. O ex-atleta passou sete minutos “praticamente morto” até ser reanimado.

“Ele estava clinicamente morto. É um milagre que ele ainda esteja vivo. O coração havia parado de bater”, relembrou o médico do clube, que salvou a vida de Solbakken.

Levado ao hospital, o atual técnico da Noruega ainda passou 30 horas em coma até retornar à consciência. Após o susto e o milagre de seguir vivo, o ex-jogador descobriu que possuía um problema cardíaco e decidiu pendurar as chuteiras, implantando um marca-passo e seguindo com outras atividades no futebol.

Hoje, Stale Solbakken é responsável por comandar a Noruega de volta a uma Copa do Mundo. O ex-atleta, inclusive, estava na seleção na última participação norueguesa em Mundiais, em 1998.

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