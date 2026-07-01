Adversário da Seleção Brasileira, Haaland revela conselho para nunca cortar o cabelo

O 'Sansão' da Copa: Adversário do Brasil, Haaland revela conselho para nunca cortar o cabelo

Erling Haaland, atacante da Noruega ( Getty Images via AFP)

O atacante Erling Haaland surge como um dos principais desafios da Seleção Brasileira no confronto decisivo das oitavas de final da Copa do Mundo, cercado por curiosidades fora de campo que também chamam a atenção. O jogador norueguês revelou que o visual de rabo de cavalo que o acompanha desde o início da carreira não é mera vaidade, mas sim o cumprimento de um conselho do astro sueco Zlatan Ibrahimovic.

Em entrevista ao programa After Hours with James Corden, da Fox, o artilheiro norueguês explicou a mística por trás das longas madeixas loiras, fazendo uma comparação inevitável com o personagem bíblico Sansão.

“Sabe o que o Zlatan me disse? 'Nunca corte o cabelo porque a força está aí'. O que eu posso fazer? Tenho que ouvi-lo, não é?”, brincou Haaland.

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Ibrahimovic confirmou a história e deu detalhes dos bastidores. Segundo o ex-atacante, a conexão entre os dois surgiu através do empresário Mino Raiola, histórico agente do futebol mundial que gerenciava a carreira de ambos e faleceu em 2022.

"Eu realmente acreditava nisso quando estava jogando. Quando as coisas estavam indo bem, eu usava meu rabo de cavalo", relembrou Ibra. "Lembro-me de quando Haaland surgiu no cenário principal. Tínhamos o mesmo agente. Eu o vi com seu longo rabo de cavalo, e meu agente me disse: 'Escuta, eu vi Zlatan nele'. E eu disse [para Haaland]: 'Mantenha esse cabelo porque esse cabelo vai te levar aonde você quer chegar'."

Apesar de seguir o conselho do ídolo à risca, Haaland admitiu que a longa cabeleira não será eterna. "No futuro, eu pretendo cortar", projetou o camisa 9.

Teste de fogo contra o Brasil

Com o "amuleto" intacto, Haaland lidera a Noruega no confronto contra o Brasil neste domingo (5), às 17h . A partida, válida pelas oitavas de final, vale uma vaga entre as oito melhores seleções do planeta.

