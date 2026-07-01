Didier Deschamps reverencia Mbappé em substituição da seleção francesa na Copa

Kylian Mbappe e Didier Deschamps, da França ( Jewel SAMAD / AFP)

A grande fase de Kylian Mbappé na Copa do Mundo de 2026 não mexe apenas com as estatísticas, mas também com o ambiente interno da Seleção Francesa. Após o atacante comandar a classificação dos Bleus e chegar aos 18 gols na história dos Mundiais, uma cena à beira do gramado chamou a atenção: o técnico Didier Deschamps reverenciou publicamente o seu camisa 10 no momento de uma substituição.

Ao decidir poupar o craque nos minutos finais da partida para preservá-lo fisicamente, Deschamps fez questão de aplaudir o atleta de pé, seguido por um abraço caloroso e palavras ao pé do ouvido antes de Mbappé caminhar até o banco de reservas.

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O gesto do comandante reflete o tamanho da liderança que o atacante exerce no elenco atual. Com seis gols nesta edição, ele é a principal engrenagem da equipe que busca o tricampeonato.

"Kylian faz o extraordinário parecer simples. É um privilégio vê-lo jogar e liderar esse grupo", destacou o treinador em entrevistas recentes sobre a postura do jogador.

Foco total no Paraguai

A reverência de Deschamps também serve como combustível para o próximo desafio. Agora, a França foca totalmente no duelo contra o Paraguai pelas oitavas de final da competição. A partida acontece no próximo sábado, dia 4 de julho, às 18h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Caso balance as redes contra os sul-americanos, Mbappé chegará aos 19 gols e igualará Lionel Messi no topo do ranking dos maiores artilheiros de todos os tempos da história da Copa do Mundo.