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Torcida do México transforma ruas em festa após classificação na Copa 2026

Torcida do México toma as ruas em festa após classificação histórica na Copa 2026

Paulo Mota

Publicado: 01/07/2026 às 10:42

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Torcida do México/Claudia Rosel / AFP

Torcida do México (Claudia Rosel / AFP)

A classificação da seleção mexicana provocou uma grande onda de celebração em diversas cidades do país, com destaque para a capital, Cidade do México, onde milhares de torcedores celebraram a classificação para as oitavas de finais na Copa do Mundo 2026. O clima de euforia tomou conta de avenidas, praças e pontos tradicionais de encontro, transformando a noite em uma verdadeira celebração coletiva.

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O México garantiu sua classificação após vencer o Equador por 2 a 0 na fase de 16 avos de final. O resultado foi suficiente para assegurar a continuidade da equipe na competição e desencadeou imediatamente a comemoração dos torcedores, que já aguardavam o apito final para iniciar as celebrações.

Em alguns pontos da cidade, fogos de artifício iluminaram o céu e sinalizadores foram acesos, reforçando o clima festivo. A intensa aglomeração chegou a impactar o trânsito, obrigando o fechamento temporário de algumas vias e exigindo atenção redobrada das autoridades locais, que acompanharam a movimentação para garantir a segurança dos participantes.

 

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