Torcida do México transforma ruas em festa após classificação na Copa 2026
Torcida do México toma as ruas em festa após classificação histórica na Copa 2026
Publicado: 01/07/2026 às 10:42
Torcida do México (Claudia Rosel / AFP)
A classificação da seleção mexicana provocou uma grande onda de celebração em diversas cidades do país, com destaque para a capital, Cidade do México, onde milhares de torcedores celebraram a classificação para as oitavas de finais na Copa do Mundo 2026. O clima de euforia tomou conta de avenidas, praças e pontos tradicionais de encontro, transformando a noite em uma verdadeira celebração coletiva.
Em alguns pontos da cidade, fogos de artifício iluminaram o céu e sinalizadores foram acesos, reforçando o clima festivo. A intensa aglomeração chegou a impactar o trânsito, obrigando o fechamento temporário de algumas vias e exigindo atenção redobrada das autoridades locais, que acompanharam a movimentação para garantir a segurança dos participantes.