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Com show de Mbappé e Olise, França atropela Suécia e vai às oitavas da Copa 2026

Grande candidata ao título, a França buscará uma vaga nas quartas de final no sábado (4), na Filadélfia, contra o Paraguai

AFP

Publicado: 30/06/2026 às 20:19

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Seleção da França na Copa do Mundo de 2026/ANGELA WEISS / AFP

Seleção da França na Copa do Mundo de 2026 (ANGELA WEISS / AFP)

Impulsionada por mais uma atuação brilhante de Kylian Mbappé e Michael Olise, a França derrotou a Suécia por 3 a 0 nesta terça-feira (30), em East Rutherford, garantindo uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

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Os 'Bleus' de Didier Deschamps conquistaram sua quarta vitória consecutiva na América do Norte, no MetLife Stadium, graças à terceira 'dobradinha' de Mbappé no torneio (45' e 74') e a um gol de Bradley Barcola (53').

Grande candidata ao título, que será decidido em 19 de julho no mesmo estádio, nos arredores de Nova York, a França buscará uma vaga nas quartas de final no próximo sábado, na Filadélfia, contra o Paraguai, que chega embalado após eliminar a Alemanha nos pênaltis.

Com o gol que rompeu a resistência dos escandinavos, comandados pelo técnico britânico Graham Potter, Mbappé igualou Lionel Messi (6 gols) na artilharia da Copa de 2026.

Em uma sequência implacável de gols, a estrela do Real Madrid está agora a apenas um gol de alcançar o capitão da 'Albiceleste' (19) como o maior artilheiro da história do principal torneio de futebol.

Com esta atuação contra os suecos, ele deixou o alemão Miroslav Klose (16 gols), já aposentado do futebol, em terceiro lugar na lista histórica de artilheiros da Copa do Mundo.

Ao finalizar uma jogada combinada entre Ousmane Dembélé e Olise, líder de assistências do torneio, com cinco, Mbappé abriu o placar e, junto com seus companheiros de equipe, protagonizou um momento emocionante no MetLife Stadium.

Após o primeiro gol do jogo, todo o elenco correu para abraçar o técnico Didier Deschamps, cuja mãe faleceu na semana passada, na França.


Escalações:

França: Mike Maignan - Jules Koundé (Malo Gusto 75'), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne (Theo Hernandez 78') - Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot - Ousmane Dembéle (Désiré Doué 75'), Michael Olise (Ryan Cherki 85'), Bradley Barcola - Kylian Mbappé (cap) (Jean-Philippe Mateta 85'). Técnico: Didier Deschamps.

Suécia: Jacob Widell Zetterström - Gustaf Lagerbielke, Daniel Svensson (Benjamin Nygren 82'), Victor Lindelöf (cap), Gabriel Gudmundsson - Lucas Bergvall (Besfort Zeneli 66'), Anthony Elanga, Yasin Abbas Ayari (Mattias Svanberg 82'), Elliot Stroud (Taha Abdi Ali 66') - Viktor Gyökeres, Alexander Isak (Gustaf Nilsson 90'). Técnico: Graham Potter.

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