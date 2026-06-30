Com show de Mbappé e Olise, França atropela Suécia e vai às oitavas da Copa 2026

Grande candidata ao título, a França buscará uma vaga nas quartas de final no sábado (4), na Filadélfia, contra o Paraguai

Seleção da França na Copa do Mundo de 2026 (ANGELA WEISS / AFP)

Impulsionada por mais uma atuação brilhante de Kylian Mbappé e Michael Olise, a França derrotou a Suécia por 3 a 0 nesta terça-feira (30), em East Rutherford, garantindo uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Os 'Bleus' de Didier Deschamps conquistaram sua quarta vitória consecutiva na América do Norte, no MetLife Stadium, graças à terceira 'dobradinha' de Mbappé no torneio (45' e 74') e a um gol de Bradley Barcola (53').

Grande candidata ao título, que será decidido em 19 de julho no mesmo estádio, nos arredores de Nova York, a França buscará uma vaga nas quartas de final no próximo sábado, na Filadélfia, contra o Paraguai, que chega embalado após eliminar a Alemanha nos pênaltis.

Com o gol que rompeu a resistência dos escandinavos, comandados pelo técnico britânico Graham Potter, Mbappé igualou Lionel Messi (6 gols) na artilharia da Copa de 2026.

Em uma sequência implacável de gols, a estrela do Real Madrid está agora a apenas um gol de alcançar o capitão da 'Albiceleste' (19) como o maior artilheiro da história do principal torneio de futebol.

Com esta atuação contra os suecos, ele deixou o alemão Miroslav Klose (16 gols), já aposentado do futebol, em terceiro lugar na lista histórica de artilheiros da Copa do Mundo.

Ao finalizar uma jogada combinada entre Ousmane Dembélé e Olise, líder de assistências do torneio, com cinco, Mbappé abriu o placar e, junto com seus companheiros de equipe, protagonizou um momento emocionante no MetLife Stadium.

Após o primeiro gol do jogo, todo o elenco correu para abraçar o técnico Didier Deschamps, cuja mãe faleceu na semana passada, na França.



Escalações:

França: Mike Maignan - Jules Koundé (Malo Gusto 75'), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne (Theo Hernandez 78') - Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot - Ousmane Dembéle (Désiré Doué 75'), Michael Olise (Ryan Cherki 85'), Bradley Barcola - Kylian Mbappé (cap) (Jean-Philippe Mateta 85'). Técnico: Didier Deschamps.

Suécia: Jacob Widell Zetterström - Gustaf Lagerbielke, Daniel Svensson (Benjamin Nygren 82'), Victor Lindelöf (cap), Gabriel Gudmundsson - Lucas Bergvall (Besfort Zeneli 66'), Anthony Elanga, Yasin Abbas Ayari (Mattias Svanberg 82'), Elliot Stroud (Taha Abdi Ali 66') - Viktor Gyökeres, Alexander Isak (Gustaf Nilsson 90'). Técnico: Graham Potter.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

