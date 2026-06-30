Torcida do México faz buzinaço em hotel do Equador na véspera de decisão pela Copa

Noite de caos: Mexicanos cercam hotel do Equador com buzinaço na véspera de decisão pela Copa

Torcida mexicana (Reprodução)

O clima de decisão para o duelo entre México e Equador começou bem antes do apito inicial. Na madrugada desta terça-feira (30), centenas de torcedores mexicanos cercaram o hotel onde a delegação equatoriana está hospedada, na região de Santa Fé, próximo à capital mexicana. O objetivo foi claro: promover um "buzinaço" e usar o barulho para atrapalhar o sono dos adversários na véspera do confronto decisivo pela segunda fase da Copa do Mundo.

A mobilização da torcida local teve início por volta da meia-noite (horário do México). A ação, de caráter provocativo, buscava tirar o sono dos sul-americanos e incluiu o som coordenado de motocicletas, buzinas de automóveis, uso de megafones e música em alto volume.

De acordo com informações da ESPN México, o incômodo foi grande o suficiente para fazer a delegação do Equador acionar a polícia local na tentativa de dispersar a multidão. Diante do barulho persistente, a comissão técnica e a diretoria equatoriana chegaram a cogitar a troca de quartos para os atletas, mas o hotel não dispunha de acomodações vagas para realizar a mudança de última hora.

Policiais chegaram ao local minutos após o chamado para tentar conter os torcedores, mas encontraram resistência, já que o grupo de mexicanos se recusava a deixar as imediações do hotel.

O cenário do confronto

A "guerra psicológica" promovida pela torcida reflete o tamanho do jogo. México e Equador se enfrentam logo mais, às 22h, no emblemático Estádio Azteca.

Por se tratar da segunda fase da competição, o confronto é eliminatório: quem vencer garante a classificação direta para as oitavas de final. O sobrevivente deste duelo enfrentará o classificado do jogo entre Inglaterra e República Democrática do Congo na próxima etapa do Mundial.

