Paraguai faz história, elimina a Alemanha nos pênaltis e vai às oitavas da Copa 2026

Tetracampeã mundial perde sua primeira disputa por pênaltis em Copas e amplia sequência de eliminações precoces após 2014

Seleção Paraguaia na Copa do Mundo 2026 ( Jewel SAMAD / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 registrou sua primeira disputa por pênaltis e também uma das maiores surpresas do mata-mata. Nesta segunda-feira (29), no Estádio de Boston, nos Estados Unidos, o Paraguai eliminou a Alemanha após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, vencendo por 4 a 3 nas penalidades.

O resultado colocou os sul-americanos nas oitavas de final e amentou a sequência de fracassos recentes da tetracampeã mundial.

De volta ao Mundial após 16 anos longe do principal palco do futebol, o Paraguai segue escrevendo uma campanha histórica. Agora, a seleção comandada por Gustavo Alfaro aguarda o vencedor do confronto entre França e Suécia, marcado para esta terça-feira (30), às 18h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Para a Alemanha, o resultado representa mais um capítulo amargo. Depois de conquistar o tetracampeonato em 2014, os alemães foram eliminados ainda na fase de grupos das Copas de 2018 e 2022. Em 2026, avançaram ao mata-mata, mas caíram já nos 16 avos de final. Além disso, foi a primeira vez na história que a seleção alemã perdeu uma disputa por pênaltis em Copas do Mundo.

O JOGO

O confronto foi equilibrado e carregado de tensão desde os minutos iniciais. Apostando na organização defensiva e nos contra-ataques, o Paraguai conseguiu abrir o placar aos 41 minutos do primeiro tempo. Após jogada construída pelo lado direito, Almirón acionou Galarza, que cruzou para a área. Enciso apareceu livre para cabecear e vencer Neuer.

A Alemanha voltou do intervalo mais agressiva e encontrou o empate logo aos oito minutos da etapa final. Wirtz recebeu pela esquerda, cortou para o meio e levantou na área. Havertz desviou de cabeça e deixou tudo igual.

A partir daí, os alemães assumiram o controle das ações, enquanto o Paraguai se fechava e tentava explorar os espaços deixados pela equipe europeia. Apesar da pressão, a defesa sul-americana resistiu e levou a decisão para a prorrogação.

O drama aumentou no primeiro tempo do tempo extra. Tah chegou a marcar para a Alemanha após cobrança de escanteio, completando de cabeça para o fundo das redes. No entanto, após revisão do VAR, o árbitro anulou o gol ao identificar falta de Anton sobre o goleiro Gill na origem da jogada.

O lance manteve o empate e deu ainda mais confiança ao Paraguai, que suportou a pressão alemã até o apito final dos 120 minutos.

Nas cobranças de pênaltis, o goleiro Gill transformou-se no herói da classificação. Logo na primeira série, defendeu a cobrança de Havertz. Mais tarde, voltou a brilhar ao parar Woltemade na quarta batida alemã.

Neuer ainda manteve os europeus vivos ao defender a cobrança de Balbuena, mas a Alemanha desperdiçou mais uma oportunidade quando Tah isolou sua penalidade. Coube ao zagueiro Canale converter a cobrança decisiva e confirmar a histórica classificação paraguaia.