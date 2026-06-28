Copa do Mundo 2026: Veja os confrontos da inédita fase de 16-avos, datas e horários
Mata-mata da Copa 2026 definido: Confira os jogos da 2ª fase e quando o Brasil joga
Publicado: 28/06/2026 às 12:40
Copa do Mundo 2026 (Divulgação/FIFA)
Com o fim da fase de grupos, o chaveamento da Copa do Mundo de 2026 está definido. O mata-mata começa neste domingo (28), com o duelo entre África do Sul e Canadá, abrindo a maratona de 16 confrontos eliminatórios que levará à decisão do título. A Seleção Brasileira estreia na fase eliminatória na segunda-feira (29), contra o Japão, em busca de uma vaga nas oitavas de final.
Os dois primeiros colocados de cada grupo garantiram vaga no mata-mata, assim como os oito melhores terceiros colocados da classificação geral.
Agora, restam 32 equipes, e o regulamento não dá margem para erros: os duelos permanecem em jogo único. Em caso de empate nos 90 minutos, a vaga será decidida na prorrogação ou nos pênaltis.
Brasil em campo
Após carimbar a classificação na liderança de sua chave, a Seleção Brasileira entra em campo já nesta segunda-feira (29), às 14h, para encarar o Japão. O confronto, que acontece em Houston, coloca à prova o trabalho de transição tática da Amarelinha, que aposta no bom retrospecto recente e na velocidade de suas pontas para furar o forte bloqueio defensivo e a transição rápida dos asiáticos.
A segunda-feira ainda reserva outros dois grandes confrontos de camisas pesadas: a Alemanha mede forças com o Paraguai, enquanto a Holanda reedita um duelo de alta intensidade contra o Marrocos, grande surpresa da última Copa.
Agenda de jogos: dias e horários da 2ª Fase:
Domingo, 28 de junho
16h - África do Sul x Canadá
Segunda-feira, 29 de junho
14h - Brasil x Japão
17h30 - Alemanha x Paraguai
22h - Holanda x Marrocos
Terça-feira, 30 de junho
14h - Costa do Marfim x Noruega
18h - França x Suécia
22h - México x Equador
Quarta-feira, 1º de julho
13h - Inglaterra x RD Congo
17h - Bélgica x Senegal
21h - Estados Unidos x Bósnia
Quinta-feira, 2 de julho
16h - Espanha x Áustria
20h - Portugal x Croácia
Sexta-feira, 3 de julho de 2026
00h - Suíça x Argélia
15h - Austrália x Egito
19h - Argentina x Cabo Verde
22h30 - Colômbia x Gana