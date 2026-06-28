Histórico: África coloca nove seleções no mata-mata da Copa do Mundo

África bate recorde e coloca nove seleções na segunda fase da Copa (Divulgação/FIFA)



A fase de grupos da Copa do Mundo 2026 chegou ao fim na noite deste sábado (27), consolidando um novo desenho de forças no futebol mundial. Com a definição das 32 equipes que avançam para o mata-mata, a atual edição já entra para a história pelo protagonismo sem precedentes do continente africano. Beneficiada pela expansão no número de participantes do torneio, a África garantiu o maior contingente de classificados para a segunda fase, com nove seleções ainda na disputa.

O avanço em massa ocorreu em duas frentes. Gana, Argélia, República Democrática do Congo e Senegal carimbaram o passaporte ao garantirem vaga entre os oito melhores terceiros colocados da competição. Já a maior parte do pelotão africano avançou na vice-liderança de suas chaves: Costa do Marfim, Egito, Marrocos, África do Sul e a surpreendente seleção de Cabo Verde.

A única seleção africana eliminada ainda na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 foi a Tunísia. Nove das dez representantes do continente avançaram ao mata-mata, estabelecendo um recorde para a África na história do Mundial.

Se o volume de classificados impressiona, a história mais marcante da primeira fase atende pelo nome de Cabo Verde. O arquipélago de apenas dez ilhas, situado na costa ocidental africana, disputa o Mundial pela primeira vez e já garantiu o status de sensação da Copa. Os cabo-verdianos avançaram invictos, somando três empates na fase de grupos.

O feito ganhou contornos dramáticos ao selar a eliminação do tradicional Uruguai, que amargou uma das maiores decepções do torneio. A histórica classificação foi celebrada com muita festa por jogadores e torcedores no gramado do estádio em Houston, Texas, deixando uma das imagens mais marcantes da competição até aqui.

O teto para os estreantes, no entanto, subirá consideravelmente na próxima fase. Cabo Verde terá pela frente a Argentina, atual campeã mundial. Os sul-americanos contam com o brilho de Lionel Messi, isolado na artilharia do torneio com seis gols, o último deles marcado na vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia. Apesar do favoritismo dos rivais, o clima na delegação de Cabo Verde é de total confiança no retrospecto defensivo e no espírito coletivo da equipe.

Caminho do Brasil pode cruzar com os marfinenses

O recorde africano também influencia o planejamento da Seleção Brasileira. A Costa do Marfim garantiu uma inédita classificação para a segunda fase e surge como possível adversária do Brasil.

Para que o confronto se confirme nas oitavas de final, duas condições precisam ser cumpridas no início desta semana: primeiro, o Brasil precisa vencer o Japão no duelo desta segunda-feira (29); em seguida, a Costa do Marfim precisará superar a Suécia em seu respectivo confronto eliminatório.

Com caminhos cruzados e zebras históricas, o mata-mata da maior Copa do Mundo de todos os tempos começa a desenhar capítulos imprevisíveis.