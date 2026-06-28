Messi entra no 2º tempo, marca de falta e chega a 19 gols na história das Copas

Messi fez seu sexto tento nesse Mundial e o 19º na história das Copas, abrindo três a mais do que Mbappé, com 16 no total.

Messi fez mais um gol na Copa do Mundo (PAUL ELLIS / AFP)

Com gol de Messi de falta, a Argentina venceu a Jordânia por 3 a 1 neste sábado (27) e fechou a campanha na primeira fase da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento no Grupo J - três vitórias em três jogos.

Messi foi poupado e começou no banco de reservas e só entrou no segundo tempo. Foi o suficiente para marcar um gol de falta. Foi seu sexto tento nesse Mundial e o 19º na história das Copas, abrindo três a mais do que Mbappé, com 16 no total.

Os outros gols da Argentina vieram de uma cobrança de falta de pé esquerdo de Giovani Lo Celso, aos 19 minutos, um pênalti convertido por Lautaro Martínez, aos 31. Mousa Al-Taamari descontou para a Jordânia (55').

A 'Scaloneta' enfrentará Cabo Verde, liderado pelo goleiro Vozinha e grande surpresa do torneio, na sexta-feira, em Miami, por uma vaga nas oitavas de final, enquanto a Jordânia já se preparava para deixar a competição, após ter se classificado pela primeira vez em sua história.