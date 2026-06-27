Copa 2026: Colômbia empata com Portugal e acaba na liderança do Grupo K

Com sete pontos, a seleção sul-americana termina na liderança da chave à frente de Portugal, que somou cinco pontos e avançou em segundo

Copa de 2026: Com James Rodríguez e Luis Díaz, Colômbia anuncia lista de convocados para o Mundial (Foto: Divulgação/FIFA)

A Colômbia empatou em 0 a 0 com Portugal neste sábado (27) e se classificou para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo como líder do Grupo K. Os colombianos poderiam ter garantido a vitória nos acréscimos do segundo tempo, mas o VAR anulou o gol de cabeça de Dávinson Sánchez.

Com sete pontos, a seleção sul-americana termina na liderança da chave à frente de Portugal, que somou cinco pontos e avançou em segundo.

Nos 16-avos, a Colômbia jogará contra Gana no dia 4 de julho em Kansas City, enquanto a seleção portuguesa terá pela frente a Croácia, um dia antes, em Toronto.

Tudo igual no jogão entre Colômbia x Portugal. ????????????????????#CopadoMundoFIFA — Copa do Mundo FIFA???? (@fifaworldcup_pt) June 28, 2026

O time colombiano encerra sua campanha na primeira fase de cabeça erguida. Em seu primeiro grande teste nesta Copa do Mundo, apesar do empate, foi superior contra um dos candidatos ao título tanto na intensidade física quanto na posse de bola.

Sólida na defesa para conter o astro Cristiano Ronaldo, a Colômbia conseguiu se impor diante de um adversário conhecido por saber controlar o jogo.

Sob a batuta de James Rodríguez e Jhon Arias, os colombianos criaram várias chances e deram trabalho ao goleiro Diogo Costa, que provavelmente salvou Portugal da derrota.

No entanto, faltou um pouco de calma à equipe de Néstor Lorenzo no terço final para garantir uma vitória que seria merecida.

CONGO SE CLASSIFICA

A República Democrática do Congo venceu de virada por 3 a 1 o Uzbequistão, eliminado após três derrotas, e garantiu uma classificação histórica para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo neste sábado (27), em Atlanta, nos Estados Unidos, onde enfrentará a Inglaterra.

A RD Congo terminou em terceiro lugar no Grupo K, com quatro pontos, atrás da Colômbia (7) e de Portugal (5), que empataram em 0 a 0 também neste sábado, no mesmo horário, em Miami.

O capitão Eldor Shomurodov abriu o placar para o Uzbequistão aos 10 minutos, mas Yoane Wissa empatou de pênalti no segundo tempo (68'), pouco antes da segunda pausa para hidratação.

Dez minutos depois, Fiston Mayele fez 2 a 1 e, nos acréscimos (90+1'), Wissa voltou a balançar a rede fechando o placar.