Jordânia x Argentina: Messi joga hoje? Saiba onde assistir e as prováveis escalações

A Argentina entra em campo contra a Jordânia com a tranquilidade de quem já carimbou a vaga e a liderança

Lionel Messi, atacante da Argentina (Paul ELLIS / AFP)

Com a classificação para a fase de 16-avos de final garantida e já pensando no mata-mata da Copa do Mundo, a Argentina dará um descanso à maioria de seus titulares, incluindo Lionel Messi, no jogo de sábado (26) contra a Jordânia, no encerramento do Grupo J. A partida terá transmissão da Cazé TV.

Messi, que acaba de completar de 39 anos, começará a partida em Arlington, nos arredores de Dallas, no banco de reservas, confirmou o técnico Lionel Scaloni.

"Leo vai para o banco", disse Scaloni no início de sua entrevista coletiva no AT&T Stadium.

"O Leo vai começar depois e já tenho o time definido, mas vamos anunciar amanhã", declarou o treinador.

Nesta sexta-feira, o maior artilheiro da competição participou do último treino da 'Albiceleste' em Kansas City, onde está sua base na Copa do Mundo da América do Norte.

O elenco de Lionel Scaloni treinou pela manhã, aproveitando uma breve trégua da chuva que caía desde o dia anterior, antes de viajar para Arlington.

O primeiro lugar no Grupo J já está garantido devido às vitórias sobre a Argélia (3 a 0) e a Áustria (2 a 0), duas exibições que ficarão na memória de Messi, uma vez que os cinco gols marcados o tornaram o maior artilheiro da história do torneio.

O craque também assumiu a liderança na corrida pela Chuteira de Ouro da Copa, um dos poucos troféus que ainda não possui.

Mas esta possível conquista não é sua única motivação para voltar a jogar no sábado. O astro sempre defendeu que manter-se em campo o ajuda a ganhar ritmo de jogo e, nesta ocasião, se não atuar no sábado, terá uma pausa de 11 dias até os 16-avos de final, em 3 de julho, em Miami, contra um adversário ainda a ser definido.

Na última segunda-feira, Messi abriu o placar no primeiro tempo e voltou a marcar nos minutos finais na vitória argentina por 2 a 0 sobre a Áustria

Diante da imprensa, o camisa 10 não conseguiu esconder o cansaço, mas garantiu que se sentia "bem" fisicamente e disposto a jogar a partida seguinte, caso fosse essa a decisão de Scaloni.

"Eu não jogo pensando na idade que tenho, mas sim em como me sinto fisicamente", reforçou Messi.

"Todos veem isso. Ele está no mesmo nível da Copa do Mundo de 2022, ou até melhor", disse o lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico nesta sexta-feira. "Estamos desfrutando muito e ele também, com certeza".

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- Álvarez e Paz em destaque -

Na Copa do Mundo mais longa da história, a classificação aos 16-avos de final foi apenas um passo no longo caminho da Argentina rumo ao bicampeonato.

A possibilidade de poupar jogadores nem sempre está garantida, como no último Mundial, do Catar 2022, em que ele não teve outra opção senão escalar sempre o seu melhor time titular após a derrota para a Arábia Saudita na estreia.

A escalação alternativa de sábado incluiria apenas jogadores que não querem perder o ritmo, como o próprio Messi ou o goleiro Emiliano "Dibu" Martínez, que chegou aos Estados Unidos após várias semanas de inatividade devido a uma fratura no dedo da mão direita.

Para outros jogadores de peso, como Julián Álvarez, o duelo vai muito além de seguir ganhando ritmo contra um adversário já eliminado após duas derrotas para a Áustria (3 a 1) e a Argélia (2 a 1).

O atleta, reserva nas duas primeiras partidas, disputa a posição com Lautaro Martínez, ao mesmo tempo em que trava outra batalha fora de campo para confirmar sua saída do Atlético de Madrid.

As mudanças serão ainda maiores na defesa. Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi e Nicolás Tagliafico podem entrar em um setor defensivo que perde Cristian Romero por lesão e provavelmente poupará Facundo Medina devido ao cartão amarelo que ele levou contra a Áustria.

Leandro Paredes também está pendurado, o que dá oportunidade a outros meio-campistas como Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso e Giuliano Simeone.

Também não se descarta uma oportunidade ao jovem Nico Paz, outro dos jogadores cujo futuro está sendo definido em pleno Mundial.

Segundo a imprensa espanhola, o Como e o Real Madrid chegaram a um acordo para que o meia-atacante permaneça no clube italiano, mediante o pagamento de 60 milhões de euros (R$ 354 milhões, na cotação atual), reservando ao clube merengue uma opção de recompra no futuro.

Escalação provável da Jordânia: Abulaila; Al-Arab, Nasib, Abu Dahab; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha; Al-Taamari, Al-Mardi; Olwan

Escalação provável da Argentina: E. Martínez; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Palacios, Simeone, Paz; J. Alvarez