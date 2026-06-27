Copa do Mundo 2026: onde assistir e horários dos jogos deste sábado (27)

Michael Amir Murillo, do Panamá, Harry Kane, da Inglaterra (Gianluigi GUERCIA and Adnan BECI / AFP)

A Copa do Mundo 2026 chega ao seu momento mais dramático na fase de grupos. Neste sábado (27), seis partidas fecham a terceira rodada e definem os últimos classificados para a inédita fase de 16 avos de final nos três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá. Com potências como Inglaterra, Portugal e Argentina em campo, o dia promete cenários de sobrevivência, duelos diretos por liderança e a chance de classificações históricas no encerramento desta etapa do mundial.

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A bola rola primeiro às 18h com as atenções divididas entre a caminhada inglesa e um confronto direto eletrizante. Pelo Grupo L, a Inglaterra de Harry Kane entra em campo diante do já eliminado Panamá precisando apenas confirmar o favoritismo para assegurar o topo da chave.

No mesmo horário, o clima será de decisão entre Croácia e Gana. Os ganeses lideram a perseguição aos ingleses e jogam por um empate para carimbar o passaporte direto para a próxima fase. Para os croatas, o cenário é de "tudo ou nada": só a vitória interessa para ultrapassar os rivais africanos na tabela.

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Choque de gigantes no Grupo K e o sonho congolês

Mais tarde, às 20h30, o Grupo K pega fogo com o duelo entre Colômbia e Portugal. As duas seleções decidem quem avança na liderança da chave. Confortáveis na tabela com dois pontos de vantagem, os colombianos têm a vantagem do empate. Já os portugueses precisam impor seu ritmo em busca de uma vitória simples para tomar a ponta do grupo.

Simultaneamente, a República Democrática do Congo entra em campo diante do Uzbequistão disposta a fazer história. Uma vitória simples garante a seleção africana no mata-mata, um feito grandioso para o país. O Uzbequistão, por sua vez, tenta um milagre matemático, já que o saldo de gols amplamente negativo dificulta os planos da equipe.

Argentina poupa titulares e duelo europeu-africano fecha a noite

O encerramento da rodada acontece às 23h. Pelo Grupo J, a Argentina entra em campo com a tranquilidade de quem já carimbou a vaga e a liderança. Diante da eliminada Jordânia, a comissão técnica albiceleste deve mandar a campo um time misto, poupando suas principais estrelas para o desgaste físico do mata-mata.

O verdadeiro drama do horário fica por conta de Argélia e Áustria. Empatadas com três pontos, as duas seleções fazem um confronto direto pela classificação. Quem vencer avança direto. Em caso de igualdade no placar, o regulamento da Copa de 48 seleções deve favorecer ambas, permitindo que uma passe direto e a outra se classifique entre os melhores terceiros colocados.

Onde acompanhar os jogos deste sábado (27/06):



18h00 – Croácia x Gana (CazéTV)

18h00 – Panamá x Inglaterra (TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv e CazéTV)

20h30 – Colômbia x Portugal (CazéTV)

20h30 – RD Congo x Uzbequistão (CazéTV)

23h00 – Jordânia x Argentina (CazéTV)

23h00 – Argélia x Áustria (TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV)

