Copa do Mundo 2026: onde assistir e horários dos jogos desta sexta-feira (26)

Copa 2026: Sexta decisiva tem duelo Haaland x Mbappé e definição de vagas no mata-mata

Erling Haaland, da Noruega, e Kylian Mbappe, da França (Dan MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 entra em sua fase mais dramática nesta sexta-feira (26). A terceira e última rodada da fase de grupos começa a definir os classificados para o mata-mata com seis partidas decisiva. Com jogos simultâneos por chave, o dia será marcado por confrontos diretos pela liderança, brigas por sobrevivência e um duelo de titãs que promete parar o planeta do futebol.

O grande destaque do dia fica por conta de Noruega e França, que se enfrentam às 16h, no Gillette Stadium, em Boston. Além de valer a liderança isolada do Grupo I, a partida promove o tão esperado encontro entre os atacantes Erling Haaland e Kylian Mbappé. Os franceses jogam pelo empate para avançar na ponta devido aos critérios de desempate.

No mesmo horário, Senegal e Iraque cumprem tabela no BMO Field, em Toronto. Derrotadas nas duas primeiras rodadas, as duas seleções buscam uma despedida digna, embora os africanos ainda sonhem com uma combinação matemática remota para avançar entre os melhores terceiros colocados.

Às 21h, as atenções se voltam para o Grupo H. O Uruguai entra em campo sob extrema pressão: precisa vencer a Espanha no Estádio BBVA, em Guadalajara, para não ser eliminado precocemente. Para a Fúria, o empate tende a consolidar a liderança da chave.

No outro confronto do grupo, Cabo Verde e Arábia Saudita duelam no NRG Stadium, em Houston. Ambas as equipes dependem apenas de si para buscar a vaga direta, um triunfo garante, no mínimo, a classificação regulamentar como um dos melhores terceiros colocados do torneio.

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A rodada só termina na madrugada de sexta para sábado, à meia-noite), com o desfecho do Grupo G. O Egito enfrenta o Irã no Lumen Field, em Seattle, precisando de uma vitória simples para assegurar o topo da tabela. Do outro lado, os iranianos carimbam a vaga no mata-mata em caso de triunfo, mesmo que a liderança não venha.

Simultaneamente, a Bélgica entra em campo contra a Nova Zelândia dependendo apenas de suas forças: uma vitória coloca os belgas nas oitavas de final. Para os neozelandeses, os três pontos carimbam o passaporte para a próxima fase, mesmo que na condição de um dos melhores terceiros.

Confira onde assistir:

Sexta-feira, 26 de junho

16h00 | Noruega x França (Grupo I): Onde assistir: Globo, Sportv, Cazé TV e Globoplay

16h00 | Senegal x Iraque (Grupo I): Onde assistir: Cazé TV

21h00 | Uruguai x Espanha (Grupo H): Onde assistir: Globo, SBT, Sportv, Cazé TV, Globoplay, ge.tv e N Sports

21h00 | Cabo Verde x Arábia Saudita (Grupo H): Onde assistir: Sportv 2 e Cazé TV

Sábado, 27 de junho (Madrugada)

00h00 | Egito x Irã (Grupo G): Onde assistir: Globo, Sportv, Cazé TV e Globoplay

00h00 | Nova Zelândia x Bélgica (Grupo G): Onde assistir: Cazé TV

