Mbappé x Haaland: última rodada do Grupo I da Copa 2026 tem duelo entre França e Noruega

Terceira rodada coloca frente a frente dois artilheiros da geração; Senegal e Iraque fazem duelo de despedida

Kylian Mbappé e Erling Haaland, artilheiros de França e Noruega na Copa do Mundo 2026 (Franck Fife/AFP e Angela Weiss/AFP)

A terceira e última rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026 reserva um dos confrontos mais aguardados da fase de grupos. Já classificadas para os 16 avos de final, França e Noruega se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston, valendo a liderança da chave.

Muito além da disputa pelo primeiro lugar, o duelo marca o primeiro encontro entre Kylian Mbappé e Erling Haaland em uma Copa do Mundo. Considerados dois dos principais jogadores da atual geração do futebol mundial, os atacantes chegam embalados por campanhas goleadoras.

Enquanto a França busca confirmar o favoritismo ao título, a Noruega tenta provar que pode competir de igual para igual com uma das principais candidatas ao troféu. O técnico Didier Deschamps, da seleção francesa, não comandará a equipe em razão da morte de sua mãe. O auxiliar Guy Stéphan ficará responsável pelo time diante dos noruegueses.

Disputa também pela artilharia

Mbappé balançou as redes quatro vezes nas duas primeiras rodadas, com dois gols diante de Senegal e outros dois contra o Iraque. O desempenho o levou a igualar o alemão Miroslav Klose, com 16 gols em Copas do Mundo, ficando apenas dois atrás de Lionel Messi, que assumiu a liderança histórica da competição ao chegar aos 18 gols.

Vivendo grande fase, Mbappé também se tornou recentemente o maior artilheiro da história da seleção francesa, com 60 gols, superando Olivier Giroud.

Do outro lado estará Erling Haaland, que disputa sua primeira Copa do Mundo. O camisa 9 norueguês também soma quatro gols na competição. Foram dois na estreia contra o Iraque e outros dois na vitória por 3 a 2 sobre Senegal, resultado que garantiu a classificação antecipada de sua seleção para o mata-mata.

Senegal e Iraque fazem duelo de despedida

No outro jogo do Grupo I, também às 16h (de Brasília), Senegal e Iraque se enfrentam no BMO Field, em Toronto, ainda alimentando esperanças remotas de classificação entre os melhores terceiros colocados.

Os senegaleses ocupam a terceira posição após derrotas para Noruega e França. Para seguirem vivos, precisam vencer por uma boa diferença de gols e torcer por uma combinação de resultados nas demais chaves.

O Iraque, lanterna do grupo, também chega sem pontuar depois das derrotas para Noruega e França. A seleção asiática entra em campo tentando encerrar sua participação no Mundial com um resultado positivo.