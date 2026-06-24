Neymar é o jogador da Seleção com mais filhos; conheça os herdeiros do jogador

Três das quatro crianças estão acompanhando o jogador na Copa 2026

Neymar com as filhas Mavie e Mel (@neymarjr via Instagram)

Neymar Jr. é o jogador da atual Seleção Brasileira com mais filhos. O atacante, de 34 anos, tem quatro meninas e um menino.

Davi Lucca, de 14 anos, é o filho mais velho de Neymar, fruto de relacionamento com a influenciadora Carol Dantas. O menino mora em Barcelona, na Espanha, com a mãe, o padrasto e o irmão mais novo.

Nascida em outubro de 2023, Mavie, 2, é a primeira filha do jogador com a influenciadora Bruna Biancardi, sua atual companheira.

Helena, que nasceu em julho de 2024, é filha de Neymar com a modelo e influenciadora Amanda Kimberlly. Ela mora com a mãe em São Paulo.

Mel, de 11 meses, é a segunda filha com Bruna Biancardi. Ela veio ao mundo em julho de 2025.

Quarta menina: no dia 15 de junho, Bruna e Neymar anunciaram em um vídeo que serão pais de mais uma menina.

"Eu vou montar uma banda e, a partir de hoje, vai ser Spice Girls. Vai ser as K-Pop. Ano que vem, em dezembro, vai ser um menino. Mais uma menininha, amor", disse Neymar na publicação.

Filhos acompanham Neymar na Copa 2026

Davi Lucca, Mel e Mavie estão acompanhando o pai na Copa do Mundo 2026, nos Estados Unidos. A exceção é Helena.

Nas redes sociais, Bruna Biancardi publicou imagens das filhas e de Davi Lucca em um parque de diversões em Orlando, na Flórida.







