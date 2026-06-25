Equador vence de virada e avança aos 16 avos da Copa 2026 com Alemanha e Costa do Marfim

Equatorianos avançam entre os melhores terceiros colocados após vitória sobre os líderes alemães; Costa do Marfim garante vaga histórica ao bater Curaçao

Elenco do Equador comemorando vitória sobre a Alemanha na Copa do Mundo 2026 ( Jewel SAMAD / AFP)

A terceira rodada do Grupo E definiu, nesta quinta-feira (25), os classificados para os 16 avos da Copa do Mundo de 2026. A Alemanha confirmou a liderança da chave, a Costa do Marfim garantiu uma classificação inédita ao mata-mata e o Equador conquistou a vaga entre os melhores terceiros colocados após vencer os alemães de virada. Já a estreante Curaçao se despediu do Mundial.

Mesmo já classificada e com a primeira colocação assegurada, a Alemanha foi derrotada pelo Equador por 2 a 1, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Leroy Sané abriu o placar para os alemães, mas os sul-americanos reagiram com gols de Angulo e Gonzalo Plata para conquistar uma vitória histórica.

O triunfo levou o Equador aos quatro pontos e garantiu a classificação como uma das oito melhores seleções que terminaram a fase de grupos na terceira posição.

Apesar da derrota, a Alemanha encerrou a fase de grupos na liderança, com seis pontos. A campanha foi construída nas duas primeiras rodadas, quando goleou Curaçao por 7 a 1 e venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, resultado suficiente para assegurar o primeiro lugar da chave antes mesmo da rodada decisiva.

No outro confronto do grupo, disputado na Filadélfia, a Costa do Marfim venceu Curaçao por 2 a 0 e também confirmou presença na próxima fase. Terminaram com seis pontos, na segunda colocação, e alcançaram pela primeira vez em sua história uma classificação para o mata-mata da Copa do Mundo.

Já Curaçao, que fazia sua estreia em Mundiais, encerrou sua campanha na lanterna do Grupo E, com apenas um ponto. Depois de sofrer uma goleada por 7 a 1 para a Alemanha na estreia e empatar sem gols com o Equador, a seleção caribenha não resistiu à Costa do Marfim e se despediu da competição.

Agora, os classificados aguardam a definição dos demais grupos para conhecerem seus adversários nos 16 avos.

GRUPO E

1º Alemanha – 6 pontos

2º Costa do Marfim – 6 pontos

3º Equador – 4 pontos

4º Curaçao – 1 ponto