Sem rosa: Nike lança chuteira especial dourada de Cristiano Ronaldo para Copa 2026

A chuteira Gold Mercurial Superfly RGN, especialmente lançada para os próximos jogos de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2026, já esgotou no site oficial da Nike

Nova chuteira de CR7 (Foto: Reprodução/Instagram @nikefootball)

A chuteira dourada especial de Cristiano Ronaldo para a Copa do Mundo de 2026 finalmente foi lançada pela Nike nesta quarta (24). O calçado celebra o recorde alcançado por CR7 na última terça (23), quando se tornou o único jogador a marcar em seis mundiais.

Completamente dourada e com detalhes brancos, a Mercurial Superfly RGN SE vai na contramão da tendência das chuteiras rosas nesta Copa. No site oficial da Nike, o valor é de 300 dólares. As peças já esgotaram.

Detalhes

O calçado é um remake da Mercurial Superfly 1, originalmente lançada em 2009 e usada por Cristiano, que à época jogava no Manchester United, da Inglaterra.

O dourado metálico predomina nas chuteiras, incluindo nos cadarços e nas travas. No post de lançamento do calçado, a Nike escreveu: “Grandeza banhada em ouro”.

O nome “CR7” e “Mercurial” marcam a parte externa dos calcanhares em branco, e um detalhe especial acrescenta um charme ao calçado: nas palmilhas, está escrito “GOAT”, sigla em inglês para “The Greatest of All Time” - “O melhor de todos os tempos”, em tradução livre.

A novidade marca o retorno das chuteiras personalizadas de Cristiano Ronaldo, que não tinha uma edição exclusiva da Nike desde o Mundial de 2022, no Catar.

Recordes

Após alcançar a marca de participar de seis Copas do Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) na estreia contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, Cristiano Ronaldo conseguiu a marca de ser o primeiro jogador da história do futebol a marcar em seis torneios nesta terça-feira (23), no duelo contra o Uzbequistão.

Além disso, o camisa 7 também atingiu outro feito: ultrapassou Eusébio como o maior goleador português em Copas. O lendário ‘Pantera Negra’ marcou nove vezes em mundiais e foi superado por CR7, que agora tem 10 gols.

Ronaldo segue buscando o gol de número 1000. Com os dois marcados contra a seleção uzbeque, agora são 975 tentos na conta dele.

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Um dia após lançar a Mercurial Superfly RGN SE, a Nike anunciou a Gold Scorpion Mercurial Superfly, mais uma chuteira exclusiva para Cristiano Ronaldo.

Também dourado, o calçado tem mais detalhes brancos, como os cadarços, a região abaixo deles e um degradê branco no bico. Além disso, conta com uma textura que remete ao corpo dos escorpiões. O modelo será vendido em quantidade limitada e em países selecionados.

As chuteiras dos craques

Além de Cristiano Ronaldo, outros craques da Copa de 2026 também receberam chuteiras especiais para disputar a competição.

Neymar, por exemplo, estreou nesta quarta (24) contra a Escócia com um calçado exclusivo desenvolvido pela Puma em parceria com o artista e designer KidSuper. A nova Future 9 NJR aposta em uma identidade visual própria, combinando uma base amarela com detalhes em laranja e marrom, além do tradicional verde presente no logotipo da marca.

Outro astro do futebol, Lionel Messi, entrou em campo com a chuteira especial e exclusiva desenvolvida pela Adidas, batizada como “El Último Tango”. O modelo é inspirado na tradicional linha F50, sendo predominantemente branca/marfim, com longas e largas linhas azuis nas laterais e na parte traseira. As clássicas três listras da marca são douradas.