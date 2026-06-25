Sem rosa: Nike lança chuteira especial dourada de Cristiano Ronaldo para Copa 2026
A chuteira Gold Mercurial Superfly RGN, especialmente lançada para os próximos jogos de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2026, já esgotou no site oficial da Nike
Publicado: 25/06/2026 às 12:50
Nova chuteira de CR7 (Foto: Reprodução/Instagram @nikefootball)
A chuteira dourada especial de Cristiano Ronaldo para a Copa do Mundo de 2026 finalmente foi lançada pela Nike nesta quarta (24). O calçado celebra o recorde alcançado por CR7 na última terça (23), quando se tornou o único jogador a marcar em seis mundiais.
Completamente dourada e com detalhes brancos, a Mercurial Superfly RGN SE vai na contramão da tendência das chuteiras rosas nesta Copa. No site oficial da Nike, o valor é de 300 dólares. As peças já esgotaram.
Detalhes
O calçado é um remake da Mercurial Superfly 1, originalmente lançada em 2009 e usada por Cristiano, que à época jogava no Manchester United, da Inglaterra.
O dourado metálico predomina nas chuteiras, incluindo nos cadarços e nas travas. No post de lançamento do calçado, a Nike escreveu: “Grandeza banhada em ouro”.
O nome “CR7” e “Mercurial” marcam a parte externa dos calcanhares em branco, e um detalhe especial acrescenta um charme ao calçado: nas palmilhas, está escrito “GOAT”, sigla em inglês para “The Greatest of All Time” - “O melhor de todos os tempos”, em tradução livre.
A novidade marca o retorno das chuteiras personalizadas de Cristiano Ronaldo, que não tinha uma edição exclusiva da Nike desde o Mundial de 2022, no Catar.
Recordes
Após alcançar a marca de participar de seis Copas do Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) na estreia contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, Cristiano Ronaldo conseguiu a marca de ser o primeiro jogador da história do futebol a marcar em seis torneios nesta terça-feira (23), no duelo contra o Uzbequistão.
Além disso, o camisa 7 também atingiu outro feito: ultrapassou Eusébio como o maior goleador português em Copas. O lendário ‘Pantera Negra’ marcou nove vezes em mundiais e foi superado por CR7, que agora tem 10 gols.
Ronaldo segue buscando o gol de número 1000. Com os dois marcados contra a seleção uzbeque, agora são 975 tentos na conta dele.
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Um dia após lançar a Mercurial Superfly RGN SE, a Nike anunciou a Gold Scorpion Mercurial Superfly, mais uma chuteira exclusiva para Cristiano Ronaldo.
Também dourado, o calçado tem mais detalhes brancos, como os cadarços, a região abaixo deles e um degradê branco no bico. Além disso, conta com uma textura que remete ao corpo dos escorpiões. O modelo será vendido em quantidade limitada e em países selecionados.
As chuteiras dos craques
Além de Cristiano Ronaldo, outros craques da Copa de 2026 também receberam chuteiras especiais para disputar a competição.
Neymar, por exemplo, estreou nesta quarta (24) contra a Escócia com um calçado exclusivo desenvolvido pela Puma em parceria com o artista e designer KidSuper. A nova Future 9 NJR aposta em uma identidade visual própria, combinando uma base amarela com detalhes em laranja e marrom, além do tradicional verde presente no logotipo da marca.
Outro astro do futebol, Lionel Messi, entrou em campo com a chuteira especial e exclusiva desenvolvida pela Adidas, batizada como “El Último Tango”. O modelo é inspirado na tradicional linha F50, sendo predominantemente branca/marfim, com longas e largas linhas azuis nas laterais e na parte traseira. As clássicas três listras da marca são douradas.