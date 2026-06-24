'Seguir melhorando', diz Vini Jr. após vitória do Brasil
Astro do Real Madrid, Vini Jr chegou a quatro gols neste Mundial de 2026
Publicado: 24/06/2026 às 23:06
Vini Jr. (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Autor de dois gols na vitória do Brasil sobre a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24), na terceira e última rodada do Grupo C da Copa do Mundo, Vinícius Júnior comemorou sua boa fase e espera que a Seleção possa "seguir melhorando". O astro do Real Madrid, de 25 anos, chegou a quatro gols neste Mundial.
"Eu sempre falo que eu não ligo muito para os números (...) não costumo marcar tantos gols, mas nesta Copa o mister mudou a minha posição, onde eu consigo me adaptar muito bem, fazer os gols, ajudar a equipe", declarou Vini à CazéTV após a partida.
"Se Deus quiser, posso seguir assim até o fim da competição", acrescentou o atacante. "Eu sou muito feliz com o trabalho da equipe (...) Se todo mundo estiver bem, as bolas vão chegar ali no ataque para eu fazer o gol", continuou.
Matheus Cunha, que marcou o terceiro gol brasileiro, disse que estar na Copa do Mundo e conseguir "convencer" é "um sonho realizado".
Já o volante Bruno Guimarães ressaltou o trabalho de Cunha: "Ajuda muito como falso 9". "Talento sem movimento não é nada e ele está se movimentando bem", comentou Bruno.
E o lateral Danilo ressaltou a evolução do Brasil. "Era importante que a gente evoluísse rápido, a gente não tem muito tempo para melhorar esse processo", analisou.