Seleção: Neymar ganha chuteira exclusiva para jogar na Copa 2026

Chuteira de Neymar para a Copa do Mundo 2026 (Divulgação/Puma)

A possível volta de Neymar aos gramados nesta Copa do Mundo de 2026 virá acompanhada de uma novidade especial. O camisa 10 recebeu uma chuteira exclusiva desenvolvida pela Puma em parceria com o artista e designer KidSuper para marcar seu retorno ao torneio diante da Escócia.

Em uma Copa que ficou marcada pela predominância das chuteiras rosas nos pés de diversos craques, Neymar seguirá um caminho diferente. Se entrar em campo, o atacante poderá estrear o modelo especial já nesta quarta-feira (25), pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial.

Batizada de PUMA x KidSuper FUTURE, a chuteira foi criada especialmente para o brasileiro e tem como principal inspiração a figura da fênix, símbolo de renascimento, resiliência e superação. A escolha dialoga diretamente com o momento vivido pelo jogador, que retorna após um período afastado por problemas físicos.

A nova Future 9 NJR abandona as cores predominantes desta Copa e aposta em uma identidade visual própria. O modelo combina uma base amarela com detalhes em laranja e marrom, além do tradicional verde presente no logotipo da Puma.

???? A nova chuteira do Neymar Jr.



Inspirada na fênix, a nova PUMA FUTURE representa resiliência, fé e renascimento.



Criada em parceria com KidSuper, a chuteira transforma a trajetória do craque brasileiro em arte, com detalhes que homenageiam suas raízes, sua história e seu… pic.twitter.com/azaFDMB76w — SDM LINKS (@sdmlinks) June 24, 2026

Uma tradição que atravessa Copas

O lançamento também reforça a relação do atacante com modelos exclusivos em grandes torneios. Desde sua primeira Copa do Mundo, Neymar costuma entrar em campo com versões personalizadas desenvolvidas especialmente para ele.

Em 2014, quando disputou seu primeiro Mundial em casa, Neymar utilizou a histórica Nike Hypervenom Phantom "Sonho Dourado", totalmente dourada e criada para simbolizar o sonho brasileiro de conquistar o hexacampeonato.

Quatro anos depois, na Rússia, o atacante apareceu com modelos da linha Nike Mercurial Vapor XII 360, incluindo a edição especial "Meu Jogo", desenvolvida exclusivamente para sua participação no torneio.

Já no Catar, em 2022, o camisa 10 atuou com a Puma Future Z 1.4 NJR, modelo que chamou atenção pela combinação vibrante de laranja, amarelo e preto.