Copa 2026: veja horários e onde assistir aos jogos desta quarta-feira (24)

Com o Brasil em campo, dia de Copa do Mundo traz a definição de três grupos na última rodada da fase inicial

Matheus Cunha em comemoração de gol pelo Brasil na Copa do Mundo 2026 ( Mauro PIMENTEL / AFP)

Nesta quarta-feira (24), a Copa do Mundo de 2026 inicia a última rodada da fase de grupos. Ao todo, três grupos terão a sua definição no dia, totalizando seis jogos em três diferentes horários.

O dia de Mundial começa às 16h, com jogos decisivos do Grupo B. Em Vancouver, Suíça e Canadá se enfrentam na luta pela primeira posição do grupo. No mesmo horário, Bósnia e Catar duelam em Seattle, ainda com chances de classificação.

A definição do Grupo C ocorre no horário das 19h. A Seleção Brasileira encara a Escócia, em Miami. Simultaneamente, Marrocos e Haiti se enfrentam em Atlanta, em jogos que prometem emoção na briga pela classificação ao mata-mata.

O dia de Copa do Mundo fecha com jogos às 22h. Pelo Grupo A, o anfitrião México encara a República Tcheca, no estádio Azteca. Ainda em território mexicano, África do Sul e Coreia do Sul se encontram em Monterrey.

Confira jogos do dia na Copa do Mundo:



16h: Suíça x Canadá (CazéTV)

16h: Bósnia e Herzegovina x Qatar (CazéTV)

19h: Brasil x Escócia (CazéTV, Globo, Sportv, N Sports e SBT)

19h – Marrocos x Haiti (CazéTV)

22h – República Tcheca x México (CazéTV)

22h – África do Sul x Coreia do Sul (CazéTV)



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