'Eu sempre chego', responde CR7 aos que diziam que ele 'estava aposentado'

Cristiano Ronaldo marcou dois gols contra o Uzbequistão na goleada de 5 a 0 e se tornou o primeiro jogador a balançar as redes em seis Copas do Mundo

Cristiano Ronaldo, atacante de Portugal ( Getty Images via AFP)

Após marcar dois gols contra o Uzbequistão na goleada de 5 a 0, um feito que o tornou o primeiro jogador a balançar as redes em seis Copas do Mundo, o craque português Cristiano Ronaldo respondeu às críticas que recebeu após sua estreia, quando chegou a ser taxado de "velho" e "aposentado".

"Foi uma semana difícil, uma semana escura, parecia que eu já estava aposentado do futebol. Mas aguentei, como sempre aguento, porque acredito mais no trabalho do que em outra coisa", acrescentou ele sobre as críticas que recebeu após uma atuação apagada no empate contra a República Democrática do Congo.

"Foi difícil, tenho que confessar, mas estamos de volta", afirmou o astro. Em resposta a comentários de que todas as estrelas da Copa do Mundo já haviam deixado sua marca com gols neste torneio, CR7 foi claro: "Eu sempre chego, cedo ou tarde, estou lá. É continuar o trabalho. Acredito muito que Deus ajuda a quem trabalha", acrescentou.

Sobre seu recorde como único jogador a marcar gols em seis Copas do Mundo, Cristiano disse que "é sempre bonito bater recordes", mas que seu objetivo "é ajudar a seleção a alcançar os seus objetivos".

"Nesta parte era passar a eliminatória. Acho que com quatro pontos já passamos. Estou muito feliz", declarou o português.

Eleito o melhor jogador da partida, Cristiano sentiu que sua equipe evoluiu em relação à estreia contra a RD Congo, quando empataram em 1 a 1 e ele não conseguiu marcar um gol.

"Levamos muita porrada durante a semana, sabíamos que isso ia acontecer. Mas trabalhamos muito bem e melhoramos bastante. Há males que vêm para o bem", disse CR7.

"Foi uma semana dura, difícil, na qual a opinião pública foi muito dura connosco, em especial comigo e com o treinador. Mas já levo 23 anos de profissão. Quando está tudo bem, o Cristiano está bem. Quando corre mal, já está velho, é um aposentado", opinou.

Na última rodada da fase de grupos, Portugal, com 4 pontos no Grupo K, decidirá sua classificação contra a promissora seleção da Colômbia, no dia 27 de junho, em Miami.

Já o Uzbequistão, atualmente sem pontos e praticamente eliminado, enfrentará a República Democrática do Congo em Atlanta.