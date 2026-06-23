Inglaterra e Gana empatam sem gols, mas ficam perto dos 16 avos da Copa 2026

Harry Kane, atacante da Inglaterra na Copa do Mundo 2026 ( FRANCK FIFE / AFP)

Harry Kane e a seleção inglesa ficaram no empate em 0 a 0 contra Gana nesta terça-feira (23), em Foxborough, próximo de Boston, mas ambas as equipes permanecem em posição favorável para avançar à fase de 16-avos de final da Copa do Mundo.

Kane, capitão da Inglaterra, passou em branco contra os ganeses, ao contrário de outras estrelas do Mundial como Lionel Messi e Kylian Mbappé, que marcaram pelo menos duas vezes nos dois jogos que disputaram até aqui.

Combativo e voluntarioso como sempre, o atacante do Bayern de Munique foi marcado de perto pela defesa dos 'Black Stars', que também neutralizaram o meio-campo inglês e quase garantiram a vitória explorando a velocidade de Antoine Semenyo nos contra-ataques.

Os 'Three Lions', por outro lado, pressionaram bastante na reta final e quase tiraram o zero do placar em uma finalização de Bukayo Saka que o goleiro defendeu (86'), além de acertarem a trave com Nico O'Reilly (87') e verem Kane chutar por cima do gol no rebote em uma chance claríssima.

O camisa 9 não teve o mesmo faro de gol da estreia, quando marcou duas vezes na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia de Luka Modric.

Apoiada por uma grande multidão de torcedores, a Inglaterra de Thomas Tuchel permanece na liderança do Grupo L com quatro pontos, empatada com a seleção de Gana, mas à frente pelo saldo de gols.

Logo atrás aparecem Croácia e Panamá, que se enfrentam ainda nesta terça-feira, em Toronto, com um ponto cada, restando uma rodada para o fim da primeira fase.



Escalações

Inglaterra: Jordan Pickford - Reece James, Ezri Konsa Ngoyo, Marc Guéhi, Djed Spence (Nico O'Reilly 66') - Noni Madueke (Marcus Rashford 83'), Elliot Anderson (Eberechi Eze 74') - Jude Bellingham (Morgan Rogers 74'), Declan Rice, Anthony Gordon (Bukayo Saka 65') - Harry Kane (cap). Técnico: Thomas Tuchel.

Gana: Benjamin Asare - Marvin Senaya (Kojo Peprah Oppong 88'), Jonas Adjei Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah - Caleb Marfo Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo - Inaki Williams (Issahaku Abdul Fatawu 66'), Jordan Ayew (cap) (Prince Kwabena Abu 67', Baba 90'+6), Antoine Semenyo. Técnico: Carlos Queiroz.