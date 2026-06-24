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Copa 2026: Grupo A chega à terceira rodada com três seleções na disputa por vaga

Já classificado, México acompanha disputa de Coreia do Sul, África do Sul e República Tcheca

Gabriel Farias

Publicado: 24/06/2026 às 08:00

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Duelo entre África do Sul e República Tcheca na Copa do Mundo 2026/LARS BARON / AFP

Duelo entre África do Sul e República Tcheca na Copa do Mundo 2026 (LARS BARON / AFP)

A terceira e última rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026 promete fortes emoções nesta quarta-feira (24). Enquanto o México entra em campo já classificado e garantido na liderança da chave, Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul seguem na disputa por vaga nas fases eliminatórias do Mundial.

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Os dois jogos do grupo acontecem simultaneamente, às 22h (horário de Brasília). No Estádio Azteca, na Cidade do México, os anfitriões recebem a República Tcheca. Já no Estádio BBVA, em Monterrey, África do Sul e Coreia do Sul fazem um confronto direto que vale classificação.

O México chega com campanha perfeita após vitórias sobre Coreia do Sul e África do Sul. Com seis pontos conquistados, os mexicanos não podem mais perder a liderança da chave e utilizam a rodada final para confirmar o embalo antes do início do mata-mata.

República Tcheca tem missão difícil diante dos anfitriões

A situação mais delicada entre os concorrentes à classificação é da República Tcheca. A equipe soma apenas um ponto, conquistado no empate com a África do Sul, e foi derrotada pela Coreia do Sul na rodada passada.

Para seguir viva na competição, a seleção comandada por Miroslav Koubek precisa vencer o México e ainda torcer por uma combinação de resultados no outro confronto do grupo.

Mesmo já garantido na próxima fase, o México quer manter os 100% de aproveitamento.

Duelo decisivo em Monterrey

No outro jogo da rodada, Coreia do Sul e África do Sul entram em campo sabendo exatamente o que precisam fazer. Os sul-coreanos ocupam a segunda colocação com três pontos e dependem apenas de si para avançar.

Uma vitória garante a classificação sem depender de qualquer outro resultado. O empate também pode ser suficiente, desde que a República Tcheca não surpreenda o México no Azteca.

A situação é mais complicada para a África do Sul. Com apenas um ponto conquistado, precisam vencer obrigatoriamente para manter vivo o sonho de alcançar pela primeira vez as fases eliminatórias de uma Copa do Mundo.

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