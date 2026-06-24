Copa 2026: Grupo A chega à terceira rodada com três seleções na disputa por vaga

Já classificado, México acompanha disputa de Coreia do Sul, África do Sul e República Tcheca

Duelo entre África do Sul e República Tcheca na Copa do Mundo 2026 (LARS BARON / AFP)

A terceira e última rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026 promete fortes emoções nesta quarta-feira (24). Enquanto o México entra em campo já classificado e garantido na liderança da chave, Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul seguem na disputa por vaga nas fases eliminatórias do Mundial.

Os dois jogos do grupo acontecem simultaneamente, às 22h (horário de Brasília). No Estádio Azteca, na Cidade do México, os anfitriões recebem a República Tcheca. Já no Estádio BBVA, em Monterrey, África do Sul e Coreia do Sul fazem um confronto direto que vale classificação.

O México chega com campanha perfeita após vitórias sobre Coreia do Sul e África do Sul. Com seis pontos conquistados, os mexicanos não podem mais perder a liderança da chave e utilizam a rodada final para confirmar o embalo antes do início do mata-mata.

República Tcheca tem missão difícil diante dos anfitriões

A situação mais delicada entre os concorrentes à classificação é da República Tcheca. A equipe soma apenas um ponto, conquistado no empate com a África do Sul, e foi derrotada pela Coreia do Sul na rodada passada.

Para seguir viva na competição, a seleção comandada por Miroslav Koubek precisa vencer o México e ainda torcer por uma combinação de resultados no outro confronto do grupo.

Mesmo já garantido na próxima fase, o México quer manter os 100% de aproveitamento.

Duelo decisivo em Monterrey

No outro jogo da rodada, Coreia do Sul e África do Sul entram em campo sabendo exatamente o que precisam fazer. Os sul-coreanos ocupam a segunda colocação com três pontos e dependem apenas de si para avançar.

Uma vitória garante a classificação sem depender de qualquer outro resultado. O empate também pode ser suficiente, desde que a República Tcheca não surpreenda o México no Azteca.

A situação é mais complicada para a África do Sul. Com apenas um ponto conquistado, precisam vencer obrigatoriamente para manter vivo o sonho de alcançar pela primeira vez as fases eliminatórias de uma Copa do Mundo.