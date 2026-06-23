Cristiano Ronaldo é o 1º jogador da história a marcar gols em 6 Copas

Astro português alcançou a marca após abrir o placar contra o Uzbesquistão no segundo jogo da Copa do Mundo de 2026

Cristiano Ronaldo chegou a 976 gols, sendo 9 em Copas do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador da história do futebol a marcar gol em seis Copas do Mundo. O atacante português alcançou a marca nesta terça (23), após abrir o placar no jogo contra o Uzbequistão, na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

Com os dois gols marcados na partida, Ronaldo chegou a dez gols em Mundiais e ultrapassou a lenda portuguesa Eusébio, que tinha nove, tornando-se isoladamente o maior artilheiro de Portugal na história das Copas do Mundo.

Os tentos diante do Uzbequistão foram o alívio após Portugal iniciar a Copa de 2026 com um tropeço, empatando por 1 a 1 com a República Democrática do Congo na última quarta (17), em um jogo apagado do camisa 7.

Com estes gols, agora o astro de 41 anos soma 977 em todas as competições e segue perseguindo o gol de número 1000. No ritmo que ele segue, parece ser questão de tempo.

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Os 10 gols de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo