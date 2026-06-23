diariodepernambuco.com.br
Copa do Mundo
RECORDE

Cristiano Ronaldo é o 1º jogador da história a marcar gols em 6 Copas

Astro português alcançou a marca após abrir o placar contra o Uzbesquistão no segundo jogo da Copa do Mundo de 2026

Nicolle Gomes e Gabriel Farias

Publicado: 23/06/2026 às 14:35

Seguir no Google News Seguir

Cristiano Ronaldo chegou a 976 gols, sendo 9 em Copas do Mundo/Foto: Paul Ellis/AFP

Cristiano Ronaldo chegou a 976 gols, sendo 9 em Copas do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador da história do futebol a marcar gol em seis Copas do Mundo. O atacante português alcançou a marca nesta terça (23), após abrir o placar no jogo contra o Uzbequistão, na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

Veja também:

Com os dois gols marcados na partida, Ronaldo chegou a dez gols em Mundiais e ultrapassou a lenda portuguesa Eusébio, que tinha nove, tornando-se isoladamente o maior artilheiro de Portugal na história das Copas do Mundo.

Os tentos diante do Uzbequistão foram o alívio após Portugal iniciar a Copa de 2026 com um tropeço, empatando por 1 a 1 com a República Democrática do Congo na última quarta (17), em um jogo apagado do camisa 7.

Com estes gols, agora o astro de 41 anos soma 977 em todas as competições e segue perseguindo o gol de número 1000. No ritmo que ele segue, parece ser questão de tempo.

 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

 

Os 10 gols de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo 

  • Alemanha 2006 (1)
  • África do Sul 2010 (1)
  • Brasil 2014 (1)
  • Rússia 2018 (4)
  • Catar 2022 (1)
  • EUA/México/Canadá 2026 (2)*

copa 2026 , Copa do Mundo , Cristiano Ronaldo , portugal , Portugal x Uzbequistão
Mais de Copa do Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP