Após se afastar da Copa para o nascimento do filho, Doku retorna à seleção da Bélgica

Doku, jogador da Bélgica (Reprodução)

O atacante Jeremy Doku, do Manchester City e da seleção da Bélgica, utilizou suas redes sociais para celebrar o nascimento de seu primeiro filho, Praise. O jogador de 24 anos havia sido liberado pela federação belga para viajar a Londres e acompanhar de perto o parto ao lado da esposa, Shireen.

"Obrigada a todos pelo amor, orações e mensagens carinhosas nos últimos dias. Shireen e Praise estão ótimos, e meu coração está cheio de gratidão. Receber meu filho no mundo é uma das maiores bênçãos que Deus já me deu", escreveu o atleta.

Para realizar o deslocamento com segurança e monitoramento, Doku viajou acompanhado por um integrante da comissão médica da Bélgica. O planejamento prevê o retorno do atacante à concentração da seleção na noite desta terça-feira (23).

Polêmica na TV francesa e demissão

A liberação de Doku dividiu opiniões e gerou consequências graves na imprensa europeia. A jornalista francesa France Pierron foi afastada de suas funções na L'Équipe TV após fazer duras críticas públicas à decisão do atacante de deixar a preparação da seleção em meio ao torneio para acompanhar o nascimento do filho. O posicionamento da profissional gerou forte repercussão negativa, resultando em sua punição pelo canal.

Cenário delicado no Grupo G

O atacante desfalcou a Bélgica no empate em 0 a 0 contra o Irã, no último domingo, devido a uma infecção respiratória. Sem o jogador em campo, a seleção europeia não conseguiu furar o bloqueio adversário e se complicou na tabela.

Atualmente, os belgas ocupam a terceira colocação do Grupo G, com apenas dois pontos somados. Com o retorno protocolado para esta terça, Doku deve participar normalmente dos próximos treinamentos e estará totalmente à disposição do técnico para a partida decisiva contra a Nova Zelândia, na sexta-feira (26), que encerra a fase de grupos e define o futuro da Bélgica na competição.