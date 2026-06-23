Após se afastar da Copa para o nascimento do filho, Doku retorna à seleção da Bélgica
Doku volta à seleção da Bélgica após liberação para acompanhar parto do primeiro filho
Publicado: 23/06/2026 às 13:08
Doku, jogador da Bélgica (Reprodução)
O atacante Jeremy Doku, do Manchester City e da seleção da Bélgica, utilizou suas redes sociais para celebrar o nascimento de seu primeiro filho, Praise. O jogador de 24 anos havia sido liberado pela federação belga para viajar a Londres e acompanhar de perto o parto ao lado da esposa, Shireen.
Para realizar o deslocamento com segurança e monitoramento, Doku viajou acompanhado por um integrante da comissão médica da Bélgica. O planejamento prevê o retorno do atacante à concentração da seleção na noite desta terça-feira (23).
Polêmica na TV francesa e demissão
A liberação de Doku dividiu opiniões e gerou consequências graves na imprensa europeia. A jornalista francesa France Pierron foi afastada de suas funções na L'Équipe TV após fazer duras críticas públicas à decisão do atacante de deixar a preparação da seleção em meio ao torneio para acompanhar o nascimento do filho. O posicionamento da profissional gerou forte repercussão negativa, resultando em sua punição pelo canal.
Cenário delicado no Grupo G
O atacante desfalcou a Bélgica no empate em 0 a 0 contra o Irã, no último domingo, devido a uma infecção respiratória. Sem o jogador em campo, a seleção europeia não conseguiu furar o bloqueio adversário e se complicou na tabela.
Atualmente, os belgas ocupam a terceira colocação do Grupo G, com apenas dois pontos somados. Com o retorno protocolado para esta terça, Doku deve participar normalmente dos próximos treinamentos e estará totalmente à disposição do técnico para a partida decisiva contra a Nova Zelândia, na sexta-feira (26), que encerra a fase de grupos e define o futuro da Bélgica na competição.