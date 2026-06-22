Inglaterra tem dúvidas na defesa, apesar de início forte do ataque na Copa 2026

A equipe de Thomas Tuchel viu o placar ser igualado duas vezes no primeiro tempo antes de vencer por 4 a 2 seu primeiro jogo no torneio na América do Norte

Seleção da Inglaterra na Copa do Mundo (ARIC BECKER / AFP)

O badalado ataque da Inglaterra funcionou bem na vitória sobre a Croácia na estreia na Copa do Mundo, mas os receios persistem na defesa enquanto os 'Three Lions' tentam garantir uma vaga na segunda fase nesta terça-feira (22).

A equipe de Thomas Tuchel viu o placar ser igualado duas vezes no primeiro tempo em Arlington, Texas, antes de vencer por 4 a 2 seu primeiro jogo no torneio na América do Norte em 2026.

A ótima atuação encontrou uma seleção croata experiente, embora envelhecida. No entanto, realizar o sonho de conquistar o segundo título mundial exigirá superar desafios mais duros contra equipes com mais velocidade e poder de fogo, como França, Espanha e Argentina.

O próximo adversário da Inglaterra é Gana, em Boston. O time liderado por Harry Kane se classificará para a fase seguinte como primeiro do Grupo L se vencer a equipe africana e o Panamá não conseguir uma vitória sobre a Croácia na terça-feira, em Toronto.

À primeira vista, o problema não é evidente, uma vez que a Inglaterra passou pelas Eliminatórias europeias sem sofrer um único gol em oito partidas. Mas a sua defesa tem duas grandes fragilidades: a falta de experiência e um preocupante histórico de lesões.



- Inexperiência -

O ex-jogador inglês Gary Neville, atual comentarista da Sky Sports, afirmou que a atuação da equipe no primeiro tempo contra os croatas teria deixado a seleção inquieta.

"Acho que isso vai fazer com que Thomas Tuchel talvez ajuste os jogos dois e três e que passe a pensar de maneira ligeiramente diferente sobre como, de certo modo, arma essa defesa e como planeja protegê-la", disse.

O treinador alemão optou por não convocar três jogadores com experiência em torneios: o lateral-direito do Real Madrid Trent Alexander-Arnold e a dupla do Manchester United Luke Shaw e Harry Maguire.

A Inglaterra perdeu Tino Livramento por lesão antes mesmo de ele fazer sua estreia no Mundial e o substituiu por Trevoh Chalobah, que tem apenas um jogo pela seleção.

Três membros da zaga — o propenso a lesões Reece James, Ezri Konsa e o jovem de 21 anos Nico O'Reilly — estrearam em uma Copa do Mundo contra a Croácia.



- O debate na zaga -

O principal debate é se o zagueiro do Manchester City Marc Guéhi deve substituir Konsa na defesa, embora o defensor do Aston Villa tenha sido um dos favoritos de Tuchel.

O alemão também valoriza a experiência de John Stones, que apesar de sua última tímida temporada no City, na qual foi titular em apenas cinco jogos da Premier League, contabiliza 90 jogos com a seleção inglesa.

O ex-atacante inglês Chris Sutton considera, por sua vez, que Tuchel deveria escalar Konsa e Guehi em vez de Stones, quem acredita não possuir a capacidade atlética dos dois defensores mais jovens.

"Acho que Konsa e Guehi têm melhores qualidades em situações de um contra um do que John Stones, e haverá momentos nas partidas em que eles ficarão isolados em duelos individuais contra jogadores de alto nível", disse à BBC.

O atacante inglês Ollie Watkins está menos preocupado e minimizou as dúvidas sobre a linha de quatro defensores ao falar com jornalistas na concentração da equipe em Kansas City, no domingo.

"As pessoas vão sempre tentar criticar e encontrar determinadas áreas em que possam pegar no pé, mas acredito que, defensivamente, no fim das contas temos jogadores de classe mundial que já conquistaram grandes troféus e jogaram no mais alto nível possível", afirmou.



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