Copa 2026: Portugal de Cristiano Ronaldo encara o Uzbequistão após tropeço na estreia

Diante da RD Congo, o camisa 7 tocou na bola poucas vezes, finalizou em três ocasiões e pareceu desconectado do restante da equipe

Equipe de Portugal na Copa do Mundo de 2026 ( RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Cristiano Ronaldo, um dos maiores atacantes na história do futebol, teve um desempenho fraco no início de sua sexta Copa do Mundo, no empate de Portugal em 1 a 1 com a República Democrática do Congo, reacendendo o debate sobre sua presença na seleção aos 41 anos.

O Uzbequistão, próximo adversário na terça-feira (23), pela segunda rodada do Grupo K, aparece um oponente propício para que o astro transforme as críticas em elogios.

Em Houston, Cristiano foi comparado a outras estrelas que inauguraram suas campanhas com dois gols, como Kylian Mbappé e Harry Kane, e até um hat-trick para o seu eterno rival Lionel Messi, que, assim como o português, disputa o seu sexto Mundial.

"Não faltou nada. Futebol é isso. Portugal podia ter vencido, mas também podia ter perdido", afirmou CR7 após a uma partida também decepcionante a nível coletivo para a equipe de Roberto Martínez.

O problema não é novidade para o vencedor de cinco Bolas de Ouro e autor de 143 gols em 229 partidas com a seleção lusa: ele acumula dez jogos e 33 finalizações sem marcar em uma grande competição (Copa do Mundo ou Eurocopa), desde o seu gol de pênalti contra Gana no Catar, em 2022, antes de uma eliminação nas quartas de final.

O capitão da equipe portuguesa, campeão da Eurocopa em 2016, nunca passou das semifinais em uma Copa do Mundo, e isso aconteceu em sua primeira participação, em 2006, com derrota para a França.

Aos 41 anos, e após ter assinado com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, no início de 2023, o segundo jogador mais velho do torneio ainda tem prestígio, embora tenha tido que mudar de um exímio ponta para um camisa 9 mais puro e com pouca mobilidade.

Até mesmo adversários se uniram às críticas. O meio-campista congolês Ngal'ayel Mukau afirmou que ele "não é mais o jogador que já foi (...) na idade dele, não consegue se esforçar como antes, mas tenho um enorme respeito por ele".

Diante da RD Congo, o camisa 7 tocou na bola poucas vezes, finalizou em três ocasiões e pareceu desconectado do restante da equipe.



- Experiência "importante" -

Apesar das críticas, Cristiano Ronaldo continua sendo um titular indiscutível para o treinador Roberto Martínez, que o manteve em campo até o apito final.

"Em um jogo assim, em que temos dificuldades para entrar na área, é preciso aproveitar as qualidades do Ronaldo. Não faria nenhum sentido tirar o maior artilheiro da história em uma partida em que você precisa marcar", defendeu o técnico espanhol.

"A experiência do Cristiano na área é importante, assim como a forma como ele atrai os defensores", acrescentou.

O zagueiro Rúben Dias minimizou os comentários sobre uma suposto racha no elenco. "Para mim, tudo o que está relacionado com esse tema é completamente indiferente (...) porque, para mim e para todos nós, isso não é um tema. Estamos todos juntos em busca de um sonho", afirmou.

"Como é óbvio, o Cris é um grande foco de atenção, mas acredito que todos estamos em questão em um momento como este", analisou.

Enquanto Gonçalo Ramos aguarda a sua vez no banco de reservas, espera-se algum ajuste por parte de Martínez para o jogo de terça-feira.

Com um ponto, Portugal ainda não está em perigo, mas deverá acelerar o ritmo para encontrar uma solução coletiva para a equipe.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

