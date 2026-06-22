Além de se isolar como o maior artilheiro da história das Copas, Messi bate outros recordes contra a Áustria; confira

O camisa 10 cravou ainda mais o seu nome na história com a atuação desta segunda-feira (22), em Dallas

Lionel Messi após duelo contra a Áustria (PAUL ELLIS / AFP)

Com os dois gols marcados contra a Áustria nesta segunda-feira (22), Messi se isolou como o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, deixando para trás o alemão Miroslav Klose. O camisa 10 não só chegou a 18 gols em Mundiais, como também bateu outros recordes no dia histórico em Dallas.

Lionel Messi também desbancou Klose em número de vitórias em Copas do Mundo. Com o 2 a 0 aplicado pela Argentina, o gênio alcançou a marca de 18 vitórias na principal competição do planeta, maior número de um jogador na história do torneio. Vale lembrar que o argentino também é o atleta com mais partidas em Copas do Mundo, totalizando 28 jogos.

Outra marca batida por Messi foi a quantidade de jogos consecutivos marcando em Mundiais. O jogador igualou o feito do brasileiro Jairzinho e do francês Just Fontaine, chegando a seis jogos seguidos com gols em Copas, somando os números da campanha do título em 2022.

Com 38 anos, Messi também é recordista em participações na Copa do Mundo, com seis edições disputadas. Por enquanto, o jogador argentino igualou Cristiano Ronaldo, sendo os únicos a marcarem pelo menos um gol em cinco diferentes edições de Mundial.

Recorde negativo antes de entrar para a história

Antes de balançar a rede duas vezes e entrar para a história da principal competição de futebol do planeta, Messi também quebrou um recorde negativo contra a Áustria. O camisa 10 desperdiçou um pênalti quando o jogo estava 0 a 0, se tornando o jogador com mais penalidades máximas perdidas na história das Copas, sem contabilizar disputa por pênaltis.

Messi já havia desperdiçado pênaltis contra a Islândia, em 2018, e contra a Polônia, em 2022, ambos pela fase de grupos. Com a cobrança para fora no Mundial da América do Norte, o jogador chegou à inédita marca de três penalidades máximas perdidas.

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