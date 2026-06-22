Jogo da França vai atrasar? Risco de tempestade com raios preocupa organização

A partida está marcada para às 18h (horário de Brasília) desta segunda-feira (22), na Filadélfia.

Jogo entre França e Iraque pode sofrer paralisação por risco de tempestade com raios nos EUA ( FRANCK FIFE / AFP)

A partida entre França e Iraque, valida pela segunda rodada da fase de grupos, pode sofrer com atrasos ou interrupções devido ao risco de tempestades severas no fim da tarde. A partida está marcada para às 18h (horário de Brasília) desta segunda-feira (22), na Filadélfia.

De acordo com as previsões meteorológicas, há possibilidades de rajadas de vento e incidência de raios. O principal fator de preocupação é a ocorrência de descargas elétricas já que, pelas regras adotadas nos Estados Unidos, caso elas sejam detectadas em um raio entre 13 e 16 quilômetros do estádio, a partida deve ser paralisada imediatamente.

Após a interrupção é iniciado um protocolo de segurança, com duração mínima de 30 minutos, onde jogadores, comissões técnicas e arbitragem deixam o campo, enquanto o público é orientado a buscar abrigo em áreas seguras da arena. O jogo só pode ser retomado se não houver novos registros de raios nesse período. Caso contrário, o cronômetro é reiniciado a cada nova incidência.

Esse tipo de procedimento já foi aplicado em competições recentes no país. Em 2025, partidas do Mundial de Clubes foram interrompidas por condições semelhantes, incluindo o duelo entre Palmeiras e Al Ahly, em Nova Jersey.

Uma situação semelhante gerou alerta antes da partida entre Brasil e Marrocos, no último dia 13, mas o jogo ocorreu sem intercorrências e, até o momento, não houve nenhuma paralisação por tempestades nesta edição da Copa.

Na tabela, as equipes vivem momentos distintos no grupo I. A França soma três pontos e ocupa a vice-liderança, enquanto o Iraque ainda não pontuou e aparece na última posição da chave.

O craque da seleção francesa, Kylian Mbappé, busca marcar para alcançar Messi na artilharia histórica das Copas do Mundo. Aos de 27 anos, Mbappé soma 14 gols em Copas contra 18 de do craque argentino.