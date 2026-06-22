Messi faz dois, vira maior artilheiro das Copas e Argentina se classifica para 2ª fase
A Argentina ainda enfrenta a Jordânia no dia 27 de junho, novamente em Dallas, para decidir a liderança do Grupo J
Publicado: 22/06/2026 às 16:37
Seleção da Argentina em partida contra a Áustria na Copa do Mundo (PAUL ELLIS / AFP)
A Argentina garantiu vaga na fase de 16-avos de final nesta segunda-feira (22), ao vencer a Áustria por 2 a 0, graças a dois gols de Lionel Messi, que se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 18 gols, apenas dois dias antes de completar 39 anos.
Apesar de ter desperdiçado um pênalti, Messi marcou aos 38 minutos e nos acréscimos do segundo tempo (90'+5), levando ao delírio o Estádio de Dallas, no Texas, que estava lotado de torcedores da 'Albiceleste'.
Após o pênalti perdido, os argentinos recuperaram o moral e a solidez no meio-campo, em resposta à tentativa da Áustria de assumir o controle do setor impondo jogo físico e compacto e conseguindo manter a posse de bola por alguns períodos.
Pela Argentina, Lautaro Martínez foi crucial, tanto ao sofrer o pênalti quanto ao tentar acionar Messi. Pela Áustria, o capitão David Alaba era o líder da defesa.
Com a vitória, a Argentina (6 pontos) já está na próxima fase. A equipe ainda enfrenta a Jordânia no dia 27 de junho, novamente em Dallas, para decidir a liderança do Grupo J, posto que os atuais campeões mundiais podem garantir ainda nesta segunda-feira, dependendo do resultado dos jordanianos no jogo contra a Argélia.
Lionel Messi quebrou o recorde de maior artilheiro da história da #CopaDoMundoFIFA ???? pic.twitter.com/iA39S80qOK— Copa do Mundo FIFA???? (@fifaworldcup_pt) June 22, 2026
MAIOR ARTILHEIRO DAS COPA
Lionel Messi superou, nesta segunda-feira (22), o alemão Miroslav Klose, que liderava o ranking desde 2014, e se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.
Atual campeão do mundo, o argentino marcou seus gols de número 17 e 18 contra a seleção da Áustria na segunda rodada da fase de grupos. Com isso, o camisa 10 chegou a cinco gols na edição e se isolou na artilharia do Mundial 2026.
Disputando seu sexto mundial, Messi passou em branco apenas na Copa da África do Sul, em 2010.
Em 2006, na Alemanha, e 2018, na Rússia, o atacante marcou um gol em cada; em 2014, na Copa do Brasil onde a Argentina foi vice-campeã, foram quatro gols marcados; e na campanha do título de 2022, no Qatar, Messi fez mais sete gols.
Aos 38 anos, Messi iniciou a Copa do Mundo de 2026 com 13 gols e já na estreia de sua seleção o craque argentino anotou o seu primeiro hat-trick nas Copas na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, se tornando o jogador mais velho a marcar um hat-trick no torneio.
Com o novo recorde, Messi também ampliou sua vantagem no número de participações diretas em gols, somando 26 (18 gols e 8 assistências). Pelé segue na vice-liderança com 21 participações.
Novo ranking dos maiores artilheiros das Copas:
Lionel Messi (Argentina) — 18 gols (28 jogos)
Miroslav Klose (Alemanha) — 16 gols (24 jogos)
Ronaldo (Brasil) — 15 gols (19 jogos)
Kylian Mbappé (França) — 14 gols (15 jogos)
Gerd Müller (Alemanha) — 14 gols (13 jogos)
O principal adversário de Messi pela artilharia da Copa é Kylian Mbappé, com 14 gols. O atacante francês de 27 anos já marcou duas vezes nesta edição, e enfrenta o Iraque, às 18h, em jogo do grupo I.
Para além do ranking masculino, o argentino passou a rainha Marta (17 gols) na artilharia geral.
Escalações:
Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero (Nicolás Otamendi, 57'), Lisandro Martínez, Facundo Medina (Nicolás Tagliafico, 82') - Rodrigo De Paul (Leandro Paredes, 82'), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada (Julián Álvarez, 64') - Lionel Messi e Lautaro Martínez (Nico González, 64') Técnico: Lionel Scaloni.
Áustria: Alexander Schlager - Kevin Danso, Stefan Posch (Alexander Prass, 67'), David Alaba (Marco Friedl, 67') - Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid (Patrick Wimmer, 78'), Paul Wanner (Marko Arnautovic, 67') - Konrad Laimer e Michael Gregoritsch (Carney Chukwuemeka, 85'). Técnico: Ralf Rangnick.
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