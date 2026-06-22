Argentina x Áustria: Messi joga hoje? Saiba onde assistir e as prováveis escalações
Com Messi perto de recorde histórico, Argentina enfrenta a Áustria valendo vaga na proxima fase
Publicado: 22/06/2026 às 11:52
Lionel Messi em ação pela Seleção Argentina (Todd Kirkland / AFP)
Argentina e Áustria fazem um confronto direto pela liderança do Grupo J e pela classificação antecipada na próxima fase da Copa do Mundo nesta segunda-feira (22), às 14h, no AT&T Stadium. Com Lionel Messi confirmado entre os titulares após uma estreia de gala, os hermanos tentam segurar o topo da tabela.
O torcedor terá diversas opções para acompanhar o craque em campo. O duelo terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Globo e SBT, nos canais fechados SporTV e NSports, além do streaming gratuito na CazéTV (YouTube) e no Globoplay.
Messi chega para o jogo de hoje em estado de graça. Na estreia do Mundial, o astro argentino anotou um hat-trick na goleada por 3 a 0 sobre a Argélia, assumindo a artilharia isolada desta Copa.
Mais do que a classificação, o jogo desta segunda-feira pode reforçar ainda mais o nome de Messi na história do futebol. Caso balance as redes da Áustria, o argentino alcançará os 17 gols em Copas do Mundo, ultrapassando o alemão Miroslav Klose e se isolando como o maior artilheiro da história do torneio. Atualmente, Klose lidera o ranking com 16 gols, ao lado de Messi, enquanto o brasileiro Ronaldo Fenômeno aparece na sequência, com 15 gols.
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O cenário do confronto
A Argentina lidera a chave com 3 pontos e saldo positivo de três gols. A Áustria vem logo atrás, também com 3 pontos, após vencer a Jordânia por 3 a 1 na primeira rodada. Quem vencer o duelo de logo mais carimba o passaporte para o mata-mata com uma rodada de antecedência.
Para municiar o craque, o técnico Lionel Scaloni deve apostar em um trio ofensivo dinâmico, com Thiago Almada e Lautaro Martínez acompanhando o camisa 10.
Ficha Técnica e Escalações
Jogo: Argentina x Áustria (Grupo J - 2ª rodada)
Provável Argentina: Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez e Medina; De Paul, Mac Allister e Enzo Fernández; Almada, Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.
Provável Áustria: Schlager; Posch, Danso, Alaba e Mwene; Laimer, Seiwald; Wimmer e Sabitzer; Schmid e Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.
Horário: 14h (de Brasília)
Local: AT&T Stadium (Dallas, EUA)