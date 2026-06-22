Messi e Mbappé duelam pelo topo da artilharia histórica das Copas do Mundo

Disputa histórica: Messi pode ser o maior artilheiro das Copas, com Mbappé logo atrás

Lionel Messi, da Argentina, e Kylian Mbappe, da França (ROBERTO SCHMIDT / AFP e FRANCK FIFE / AFP)

Quase uma semana depois de igualar o recorde de Miroslav Klose, Lionel Messi pode se tornar, nesta segunda-feira (22), o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com um Kylian Mbappé à espreita a apenas dois gols do argentino.

A seleção 'Albiceleste' enfrenta a Áustria às 14h00 em Arlington, perto de Dallas, pelo segundo jogo do Grupo J, uma oportunidade para garantir a vaga na segunda fase do torneio.

Um gol contra os austríacos e Messi somará mais um recorde ao seu imenso currículo, embora o mais importante para a seleção argentina seja conquistar a vitória para assegurar o primeiro lugar do Grupo e evitar assim um possível confronto com a Espanha nos 16-avos de final.

Na véspera, o meio-campista Enzo Pérez explicou o plano de jogo elaborado por Lionel Scaloni para tentar defender o título: "Trocar muitos passes, mover a bola de um lado para o outro e gerar espaço para que o Leo possa receber nos últimos três quartos do campo e fazer a magia que faz sempre".

Parece simples, mas ao mesmo tempo é eficaz: assim saíram os três gols contra a Argélia na estreia.

Duas horas depois, na Filadélfia, jogará outra das grandes favoritas, a França, contra o Iraque, em um duelo marcado pela diferença de qualidade entre as duas equipes, e que pode levar Mbappé, que já marcou dois gols contra o Senegal, a se aproximar do recorde de Messi.

Considerando a idade de ambos (Mbappé tem 27 anos e Messi completará 39 em poucos dias), é bastante provável que o francês acabe superando o argentino, até mesmo neste Mundial.

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- Recorde? -

O Iraque, no 57º lugar no ranking da Fifa liderado pelos 'Bleus', tinha um plano para parar os franceses, mas não poderá colocá-lo em prática: "Perguntei se podíamos jogar com três goleiros, mas disseram que não", declarou com humor o técnico Graham Arnold no domingo.

Será o 100º jogo de Mbappé com a camisa de seu país. "Cem é um número histórico, será algo especial para mim, mas o mais importante será o objetivo, temos que ganhar para nos classificarmos", declarou no domingo o atacante do Real Madrid, o maior artilheiro da história da seleção francesa (58 em 99 partidas), superando Olivier Giroud.

Erling Haaland também aspira a se aproximar dos craques, com 299 gols em 385 partidas como profissional, mais 57 gols em 51 jogos pela Noruega, segundo o site especializado Transfermarkt.

O atacante do Manchester City, de 25 anos, estreou em uma Copa do Mundo com dois gols contra o Iraque e a partida contra Senegal, às 21h00 desta segunda-feira, será uma prova de fogo para medir até onde sua seleção pode chegar.

Tudo isso acontecerá depois que outras figuras do torneio se destacaram no fim de semana. Lamine Yamal, de 18 anos, marcou o primeiro gol da Espanha na goleada por 4 a 0 contra a Arábia Saudita, que deixa a 'Roja' próxima da segunda fase.

Neste Grupo H, Cabo Verde voltou a surpreender ao empatar por 2 a 2 com o Uruguai, e uma vitória na última rodada contra a Arábia Saudita classificará os africanos, um feito histórico em sua primeira participação em uma Copa.

Por sua vez, Mohamed Salah marcou um gol e deu uma assistência para liderar o Egito à vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia, que também deixa os africanos muito perto de avançar à segunda fase do torneio pela primeira vez em sua história.