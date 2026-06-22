Jogadores do Egito comemoram primeira vitória em Copas nas ruas de Vancouver

Mohamed Salah, atacante do Egito (Divulgação/FIFA)

A espera chegou ao fim. O Egito fez história neste domingo (21) ao conquistar sua primeira vitória em Copas do Mundo. Em sua quarta participação no torneio, a seleção africana venceu a Nova Zelândia por 3 a 1, de virada, no BC Place, em Vancouver.

Logo após o apito final, Mohamed Salah e os jogadores egípcios quebraram o protocolo e transformaram as ruas de Vancouver, no Canadá, no epicentro de uma festa histórica: a comemoração da primeira vitória do país na história das Copas do Mundo.

O triunfo de virada por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia pôs fim a um incômodo tabu que já durava quatro edições de Mundial (1934, 1990, 2018 e o início da atual campanha), onde o país acumulava três empates e cinco derrotas.

Vídeos e fotos dos atletas cantando junto aos torcedores que vivem ou viajaram ao Canadá rapidamente inundaram as redes sociais. Liderado por um Mohamed Salah sorridente e visivelmente emocionado, o elenco deixou a formalidade do vestiário de lado para celebrar com o público. Bandeiras do Egito e sinalizadores vermelhos tomaram conta da paisagem da cidade canadense, em cenas que já entram para a história deste Mundial.

A vitória foi marcada por forte carga emocional. Após saírem em desvantagem com um gol do neozelandês Finn Surman no primeiro tempo, o Egito reagiu na etapa final. Zizo empatou a partida, Mohamed Salah virou o placar e Trézéguet confirmou o triunfo por 3 a 1, em um resultado que transformou a tensão em celebração ao apito final.

Liderança e foco no Irã

A festa tomou conta da madrugada canadense, mas o foco da seleção egípcia precisará ser rapidamente retomado. Com a vitória, o Egito assumiu a liderança isolada do Grupo G, com quatro pontos, e ficou a um passo de alcançar outro feito inédito: a classificação para as oitavas de final. Os Faraós decidem seu destino na fase de grupos no próximo sábado (27), contra o Irã.

