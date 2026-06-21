Copa 2026: Rei da Holanda cai na dança com o elenco de Curaçao após empate histórico

A realeza holandesa visitou o vestiário da equipe após o duelo contra o Equador, que foi marcado pelo primeiro ponto da seleção em Copas

Rei da Holanda na torcida por Curaçao na Copa do Mundo (Divulgação / Seleção de Curaçao)

O empate histórico conquistado por Curaçao contra o Equador pela Copa do Mundo de 2026 foi comemorado em grande estilo. Após o jogo, a realeza da Holanda visitou o vestiário da equipe, com direito ao rei Willem-Alexander caindo na dança juntamente com os jogadores curaçauenses.

A comemoração foi motivada pelo feito histórico. Em sua primeira Copa do Mundo, a seleção de Curaçao conquistou o seu primeiro ponto em Mundiais contra os equatorianos, em empate por 0 a 0 em Kansas City, no último sábado (20).Ilha localizada no Caribe, Curaçao pertence ao Reino dos Países Baixos. Na convocação da seleção caribenha para o Mundial da América do Norte, 25 dos 26 jogadores nasceram na Holanda, optando por defender as raízes dos seus ancestrais.

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Confira o vídeo da comemoração