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Copa do Mundo
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Copa 2026: veja horários e onde assistir aos jogos deste domingo (21/06)

Dia de Copa do Mundo traz quatro jogos, válidos pelos Grupos G e H

Caio Antunes

Publicado: 21/06/2026 às 11:56

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Lamine Yamal, atacante da Espanha/ROBERTO SCHMIDT / AFP

Lamine Yamal, atacante da Espanha (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Seguindo a intensa maratona da primeira fase, a Copa do Mundo de 2026 contará com mais quatro jogos neste domingo (21). O primeiro acontece às 13h, com o dia de futebol sendo encerrado às 22h. Os confrontos serão válidos pela 2ª rodada dos Grupos G e H.

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O primeiro duelo do dia marca o retorno da Espanha aos gramados após o tropeço surpreendente contra Cabo Verde. A seleção espanhola encara a Arábia Saudita, às 13h, em Atlanta. Ainda pelo Grupo H, Uruguai e Cabo Verde se enfrentam às 19h, em Miami.

Já pelo Grupo G, a 2ª rodada será aberta com o jogo entre Bélgica e Irã, às 16h, em Los Angeles. Para concluir o dia no grupo, Nova Zelândia e Egito se encontram às 22h, em Vancouver, no Canadá.

Agenda do dia de Copa do Mundo:

13h: Espanha x Arábia Saudita (Atlanta, EUA) – CazéTV
16h: Bélgica x Irã (Los Angeles, EUA) – CazéTV
19h: Uruguai x Cabo Verde (Miami, EUA) – CazéTV, TV Globo, GE TV, Sportv, N Sports e SBT
22h: Nova Zelândia x Egito (Vancouver, Canadá) – CazéTV, TV Globo e Sportv.

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